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Baklavanın tahtı sallandı! Gaziantepliler, Ramazan’da tatlı tercihini ‘Bülbül Yuvası’ndan yana kullandı

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep denildiğinde pek çok kişinin aklına baklava gelmesi oldukça normaldir. Ancak bu Ramazan baklavanın tahtını sarsan bülbül yuvası tatlısı oldu. İçerisindeki şerbet ve şeker oranının az olmasına bağlı olarak diğer tatlılara göre daha hafif olan bülbül yuvası Ramazan’da sıklıkla tercih ediliyor.

Baklavanın tahtı sallandı! Gaziantepliler, Ramazan’da tatlı tercihini ‘Bülbül Yuvası’ndan yana kullandı

Gaziantepli tatlıcı Onur İbili, Ramazan ayı ile birlikte 'bülbül yuvası’ tatlısının satışlarının arttığını söyledi. İbili, baklava kültürünün yaygın olduğu kentte, bu tatlının daha az susattığı için oruç tutanlar tarafından tercih edildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'te baklavanın yanı sıra üretilen diğer tatlılarda ilgili görüyor. Özellikle ramazan ayı içerisinde tercih edilen ve içerisindeki malzemelerin baklavaya oranla daha az ve hafif olan bülbül yuvası tatlısı iftar sofralarında yerini alıyor.

“RAMAZAN AYI İÇİN EN İDEALİ”

bülbül yuvası

Onur İbili, Gazianteplilerin baklavayı sevdiğini, ancak ramazanda daha hafif tatlılara yöneldiğini belirtti. Diğer tatlılara oranla daha hafif özelliği ile bilinen bülbül yuvasının oruç tutanlar için iftardan sonra en ideal tatlı olduğunu anlatan İbili, “İnsanlarımız oruç tuttuğu için iftardan sonra tatlı geleneklerini sürdürüyorlar. Ramazan ayında da çok tercih edilen bülbül yuvası tatlısı Gaziantep'in eski tatlılarındandır” dedi.

Bülbül yuvası tatlısının yapımına ilişkin detayları da anlatan İbili, “Tek kat ince bir hamur ile yapılıyor, üzerine sadece fıstık dökülüyor. Yapımı meşakkatli olmasının yanı sıra lezzetine de doyum olmuyor. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlarımız için bu baklava, çok susatmayan hafif bir tatlı. Bu yüzden kentte ve diğer illerde özellikle Ramazan ayında bu tatlımızı çok seviyorlar. Susatmama sebebi de baklavaya oranla çok az bir şerbeti var. Şeker oranı da az olduğu için hem hafif hem de lezzetli bir tatlı oluyor. Zaten yıllardır bu Gaziantep'in tükettiği özel bir tatlıydı. Bu tatlıyı herkes artık yavaş yavaş biliyor ve duyuyor. Hafif olduğunu da duyan müşterilerimiz hemen bununda tadına bakmak istiyor. ‘Bu tatlımızın satışlarında artış var’ demiştik zaten özel sipariş ile yapıyoruz. Üretiminde de satışında da atışımız çok şükür var. Ramazan’da vatandaşlar hafif tatlılar arıyorlar. O yüzden bu tatlımızı hem şehir dışından hem de Gaziantep'ten vatandaşlar severek yiyorlar." ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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