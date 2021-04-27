Baklavanın tahtı sallandı! Gaziantepliler, Ramazan’da tatlı tercihini ‘Bülbül Yuvası’ndan yana kullandı

Gaziantepli tatlıcı Onur İbili, Ramazan ayı ile birlikte 'bülbül yuvası’ tatlısının satışlarının arttığını söyledi. İbili, baklava kültürünün yaygın olduğu kentte, bu tatlının daha az susattığı için oruç tutanlar tarafından tercih edildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'te baklavanın yanı sıra üretilen diğer tatlılarda ilgili görüyor. Özellikle ramazan ayı içerisinde tercih edilen ve içerisindeki malzemelerin baklavaya oranla daha az ve hafif olan bülbül yuvası tatlısı iftar sofralarında yerini alıyor.

“RAMAZAN AYI İÇİN EN İDEALİ”

Onur İbili, Gazianteplilerin baklavayı sevdiğini, ancak ramazanda daha hafif tatlılara yöneldiğini belirtti. Diğer tatlılara oranla daha hafif özelliği ile bilinen bülbül yuvasının oruç tutanlar için iftardan sonra en ideal tatlı olduğunu anlatan İbili, “İnsanlarımız oruç tuttuğu için iftardan sonra tatlı geleneklerini sürdürüyorlar. Ramazan ayında da çok tercih edilen bülbül yuvası tatlısı Gaziantep'in eski tatlılarındandır” dedi.