Bal kabağı çorbası tarifi! Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

Bal kabağının tatlısını yapmaya alışkınız da peki ya çorbası? Kimileri bu lezzete hayran kimileri de bir o kadar habersiz. Lezzetinin yanı sıra şifa kaynağı olan bal kabağı çorbası ile herkesi tanıştırmak istiyoruz.

Güçlü bir A ve C vitamini kaynağı olan bal kabağını yedikçe kışın hastalıklara karşı direnciniz artacak.

BAL KABAĞI ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

75 gram bal kabağı

Bir adet soğan

2 adet küçük boy havuç

2 diş sarımsak

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir çay bardağı krema

4 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz ve karabiber

BAL KABAĞI ÇORBASI YAPILIŞI

Tencerede sıvı yağı ısıtın ve yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsakların rengi dönene kadar pişirin.

Bal kabağını ve havuçları küp şeklinde doğrayıp tencereye ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kavurduktan sonra suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Sebzeler iyice yumuşadıktan sonra blender'dan geçirin.

Bir tencereye tereyağını alın ve unun kokusu çıkana kadar kavurun. Unu kavurduktan sonra çorbayı tencereye ilave edin ve karıştırın.

Yaklaşık 5 dakika sonra tuzu, karabiberi ve kremayı ilave edin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun.



