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Bal kabağı çorbası tarifi! Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 07.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

Sonbaharın en güzel lezzetlerinden olan bal kabağı ile şifalanıyoruz. Bal kabağının enfes kremalı tadı, şahane rengi ile sofralarınıza yenilik getiriyoruz. Bal kabağı çorbası tarifinin detayları için buyursunlar...

Bal kabağı çorbası tarifi! Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

Bal kabağının tatlısını yapmaya alışkınız da peki ya çorbası? Kimileri bu lezzete hayran kimileri de bir o kadar habersiz. Lezzetinin yanı sıra şifa kaynağı olan bal kabağı çorbası ile herkesi tanıştırmak istiyoruz.

Güçlü bir A ve C vitamini kaynağı olan bal kabağını yedikçe kışın hastalıklara karşı direnciniz artacak.

BAL KABAĞI ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ
75 gram bal kabağı
Bir adet soğan
2 adet küçük boy havuç
2 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir çay bardağı krema
4 su bardağı su
1,5 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz ve karabiber

BAL KABAĞI ÇORBASI YAPILIŞI

Tencerede sıvı yağı ısıtın ve yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsakların rengi dönene kadar pişirin.
Bal kabağını ve havuçları küp şeklinde doğrayıp tencereye ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kavurduktan sonra suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
Sebzeler iyice yumuşadıktan sonra blender'dan geçirin.
Bir tencereye tereyağını alın ve unun kokusu çıkana kadar kavurun. Unu kavurduktan sonra çorbayı tencereye ilave edin ve karıştırın.
Yaklaşık 5 dakika sonra tuzu, karabiberi ve kremayı ilave edin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun.


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