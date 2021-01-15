Bal kabaklı kek nefis bir tarifle sofralarınızda yerini alacak!

Tüm püf noktalarıyla anlattığımız videolu bal kabaklı kek tarifi ile nefis bir ziyafete hazır olur. Üzerini süslemek için kullanacağınız malzemelerle eşsiz bir tat yakalayacağınız bal kabaklı kek, misafirlerine farklı bir tat sunmak isteyenlerin imdadına koşuyor. İçinde kullanılan malzemeleri sayesinde kış hastalıklarına karşı sizi koruyacak vitaminler de içeren bal kabaklı kek tam kıvamını tutturacağınız bir tarifle sofralarınızda yerini alacak. İşte bal kabaklı kek için adım adım yapmanız gerkenler:

BAL KABAKLI KEK NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

4 yumurta,

4 fincan un,

4 fincan toz şeker,

1 fincan süt,

1 fincan sıvı yağ,

1 tatlı kaşığı tarçın,

1 kabartma tozu,

1 vanilya,

2 dilim balkabağı.

Üzerini süslemek için:

Püre bal kabağı,

Yaban mersini,

Ceviz,

Çikolata sosu

Tarif:

Bal kabaklı kekin yapımına, 4 adet yumurtayı ve 4 fincan toz şekeri bir kapta karıştırarak başlanır.

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir. Bu keke süt ve sıvı yağ eklenmezse, pasta altı olmaktadır. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz.

Süt, yağ, kabartma tozu ve vanilya kaba eklenir.

Üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ve un ilave edilir. Karıştırmaya devam edilir.

Rendelenmiş bal kabağı ilave edilir ve karıştırılır. Karıştırmanın ardından önceden yağlanmış tepsiye yayılır.

Kek hamuru, 170 derecede ısıtılmış fırına atılır.

Ortalama 15 dakika piştikten sonra sunum aşamasına geçilir.

BAL KABAKLI KEK NASIL SÜSLENİR?

Bal kabaklı kek piştikten sonra, hazırlanan çikolata sosu kekin üzerine eklenir.

piştikten sonra, hazırlanan çikolata sosu kekin üzerine eklenir. Ardından üzerine püre haline getirilmiş balkabağı yayılır.

Cevizler üzerine serpiştirilir.

Son olarak da yaban mersini ilave edilir ve servis için hazırlanır.

Afiyet olsun."

BAL KABAKLI KEK NEFİS TARİF İÇİN PÜF NOKTALARI

Bal kabaklı kek için hazırladığımız videolu tarifi hazırlarken dikkat edeceğiniz bu püf noktaları sayesinde daha nefis bir tat elde edebilirisiniz. Bunun için dikkat etmeniz gereken uygulamalardan biri kullanacağınız malzemenin oda sıcaklığında beklemesidir.

Her kek yapımında olduğu gibi bal kabağı kek tarifinde de şeker ve yumurtayı çırparken köpük köpük olana kadar işleme devam etmeniz gerekir.

Keki fırına sürdükten sonra ilk 20 dakika kapağı açmamaya özen gösterin.

Kek soğumadan dilimlemeyin.

BAL KABAKLI KEK KAÇ KALORİ?

Bal kabaklı kek kaç kalori diye merak ediyorsanız öncelikle her tatlı gibi bu tarifte de kaloriyi göze almanız gerektiğini hatırlatalım. Lezzetli tarifi sayesinde bu kaloriyi alacağınızdan pişman olmayacağınız balkabaklı kekin 1 porsiyonu 1 porsiyon yaklaşık 334 kaloriye denk gelir.

