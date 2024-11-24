Bal kabaklı kek tarifi: Bal kabaklı kek nasıl yapılır?

Bal kabaklı kek tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İster çay ile ister süt ya da kahve ile servis edebilir, soğuk kış günlerinde pencere kenarına oturup dışarıyı izlerken afiyetle yiyebilirsiniz.

MALZEMELER Yarım kilo iri dilimlenmiş bal kabağı

3 kaşık şeker

3 bardak su

Keki için:

Yarım çay bardağı şeker

1 bardak süt

1 bardak yağ

1 çay bardağı ceviz içi

2 bardak un

3 yumurta

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu