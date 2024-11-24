Bal kabaklı kek tarifi: Bal kabaklı kek nasıl yapılır?

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte sofraların vazgeçilmesi olan bal kabağı, girdiği her tarifi daha da güzelleştirmeye devam ediyor. Çorbalarda, salatalarda tatlılarda kullanılan bal kabağı bu kez kek olarak damakları şenlendiriyor. İşte bal kabaklı kek tarifi!
Bal kabaklı kek tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İster çay ile ister süt ya da kahve ile servis edebilir, soğuk kış günlerinde pencere kenarına oturup dışarıyı izlerken afiyetle yiyebilirsiniz.
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