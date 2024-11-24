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Bal kabaklı kek tarifi: Bal kabaklı kek nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 18:21
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Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte sofraların vazgeçilmesi olan bal kabağı, girdiği her tarifi daha da güzelleştirmeye devam ediyor. Çorbalarda, salatalarda tatlılarda kullanılan bal kabağı bu kez kek olarak damakları şenlendiriyor. İşte bal kabaklı kek tarifi!

Bal kabaklı kek tarifi: Bal kabaklı kek nasıl yapılır?
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Kaç dilim 16
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Dilim 280kal

Bal kabaklı kek tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İster çay ile ister süt ya da kahve ile servis edebilir, soğuk kış günlerinde pencere kenarına oturup dışarıyı izlerken afiyetle yiyebilirsiniz.

MALZEMELER

  • Yarım kilo iri dilimlenmiş bal kabağı
  • 3 kaşık şeker
  • 3 bardak su
  • Keki için:
  • Yarım çay bardağı şeker
  • 1 bardak süt
  • 1 bardak yağ
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 2 bardak un
  • 3 yumurta
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

TARİF

  • Bal kabaklarını bir tencereye alın.
  • Üzerine şeker ve su ekleyerek pişirin.
  • Yumuşayan kabakları robotta çekip püre haline getirin.
  • Kek malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Karışıma püreyi ekleyin.
  • Karışımı kek kalıbına aktarın.
  • Sıcak fırında 180 derecede 50 dakika kadar pişirin.
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