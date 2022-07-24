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  4. Balayında dehşet! Döve döve öldürdü ama ''Kazaydı'' diye açıkladı

Balayında dehşet! Döve döve öldürdü ama ''Kazaydı'' diye açıkladı

24.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 yaşındaki Bradley Robert Dawson, 9 Temmuz'da Yasawa Adaları'ndaki bir Fiji beldesinde özel manzaralı bir bungalovda cesedi bulunan 36 yaşındaki eczacı karısı Christe Chen'i öldürmekle suçlandı. Avukatı, bunun bir kaza olduğunu söylediğini iddia etti.

Balayında dehşet! Döve döve öldürdü ama ''Kazaydı'' diye açıkladı

Yeni gelin Christe Chen, çift check-in yaptıktan iki gün sonra, Memphis çiftinin bungalovundaki bir görevli tarafından kanlar içinde bulundu. Talihsiz kadın, kafasına aldığı ağır darbe de dahil olmak üzere birden fazla travmatik yaralanmadan ölü olarak bulunmuştu.

HABER ALINAMADI

DÜĞÜN

Damat Dawson, erken saatlerde kanoyla bir milden daha uzak bir adaya gitmiş ve ertesi güne kadar kendisinden haber alınamamıştı. DNA örnekleri istendiğinde ise işbirliği yapmayacağını söyledi.

KAVGA ETMİŞLER

EVLİLİK

Bir tanık, Chen'in öldüğü gün yeni evlilerin kavga ettiğini ve aralarında hararetli bir tartışma olduğunu söyledi. Ancak Dawson'ın avukatı Iqbal Khan, Chen'in ölümüyle ilgili ürkütücü raporlara rağmen, Dawson'ın cinayetten mahkum edilmesinin hiçbir yolu olmadığı konusunda ısrar etti.

''KAZA GİBİ GÖRÜNÜYOR''

ADA

"Şu ana kadar kasten adam öldürmekle suçlandığına dair sundukları bir delil yok. İlk bakışta bir kaza gibi görünüyor." dedi ancak Dawson'ın, Çarşamba günü yapılacak bir mahkemeye kadar gözaltında tutulduğunu bildirdi.

PERİŞANMIŞ

CİNAYET1

Dawson'ın başlangıçta yeni karısının ölümünü tartışamayacak kadar perişan olduğunu da ekledi. “Geçen hafta umutsuz bir durumdaydı ama şimdi toparlanıyor. Bütün ailesi ve arkadaşları mahvoldu çünkü o iyi ve sessiz bir adamdı. Daha önce tek bir davası bile olmadı ve sonra bu oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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