Balayında dehşet! Döve döve öldürdü ama ''Kazaydı'' diye açıkladı

Yeni gelin Christe Chen, çift check-in yaptıktan iki gün sonra, Memphis çiftinin bungalovundaki bir görevli tarafından kanlar içinde bulundu. Talihsiz kadın, kafasına aldığı ağır darbe de dahil olmak üzere birden fazla travmatik yaralanmadan ölü olarak bulunmuştu.

HABER ALINAMADI

Damat Dawson, erken saatlerde kanoyla bir milden daha uzak bir adaya gitmiş ve ertesi güne kadar kendisinden haber alınamamıştı. DNA örnekleri istendiğinde ise işbirliği yapmayacağını söyledi.

KAVGA ETMİŞLER

Bir tanık, Chen'in öldüğü gün yeni evlilerin kavga ettiğini ve aralarında hararetli bir tartışma olduğunu söyledi. Ancak Dawson'ın avukatı Iqbal Khan, Chen'in ölümüyle ilgili ürkütücü raporlara rağmen, Dawson'ın cinayetten mahkum edilmesinin hiçbir yolu olmadığı konusunda ısrar etti.

''KAZA GİBİ GÖRÜNÜYOR''

"Şu ana kadar kasten adam öldürmekle suçlandığına dair sundukları bir delil yok. İlk bakışta bir kaza gibi görünüyor." dedi ancak Dawson'ın, Çarşamba günü yapılacak bir mahkemeye kadar gözaltında tutulduğunu bildirdi.

PERİŞANMIŞ

Dawson'ın başlangıçta yeni karısının ölümünü tartışamayacak kadar perişan olduğunu da ekledi. “Geçen hafta umutsuz bir durumdaydı ama şimdi toparlanıyor. Bütün ailesi ve arkadaşları mahvoldu çünkü o iyi ve sessiz bir adamdı. Daha önce tek bir davası bile olmadı ve sonra bu oldu." dedi.



