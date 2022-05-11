Balayında infaz! Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün balayında katledildi

Organize suçla mücadeledeki çalışmalarıyla tanınan Paraguaylı savcı Marcelo Pecci, eşi Claudia Aguilera ile balayı için Kolombiya'nın turizm adası Baru'daydı. Genç adam, eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün öldürüldü.

Kolombiyalı yetkililer, suikastçıların Marcelo Pecci'nin eşi ile güneşlenip dinlendiği plaja jet skilerle geldiğini ve günü üç el ateş ederek onu öldürdüklerini söylediler. İkili, olay günü erken saatlerde Aguilera'nın hamile olduğunu sosyal medya hesaplarında açıklamışlardı.

TEHDİT ALMAMIŞ

Aguilera "Küçük bir jet ski ile gelen iki adam Marcelo'ya saldırdı. Tek kelime etmeden iki el ateş edip uzaklaştılar. Biri yüzüne biri de sırtına isabet etti. Kim olduklarını göremedik." diye anlattı. Eşinin herhangi bir tehdit almadığını da ekledi.

TANINIYORDU

45 yaşındaki Pecci, üst düzey kara para aklama ve uyuşturucuyla mücadele davaları ile ilgileniyordu ve geçen yıl bölge valisinin kızının öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve sahte bir pasaport ile Paraguay'a girmeye çalışırken tutuklanan Brezilyalı futbolcu Ronaldinho aleyhindeki davayla tanınıyordu.

'KORKAKÇA BİR CİNAYET'

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez olayı 'korkakça bir cinayet' olarak nitelendirdi ve üzüntüsünü paylaştı. Pecci'nin meslektaşı savcı Augusto Salas ise olayla ilgili açıklama yaparak cinayetin uyuşturucu mafyasının işi olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

122.000 DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Kolombiya polisi, suikastçılardan biri olabileceğine inandıkları bir görüntüyü yayınladı. ABD'den yetkililerin de soruşturmaya yardımcı olacağı söylendi. Kolombiya ulusal polis şefi General Jorge Luis Vargas ise, suçu çözmeye ve davaya karıştığından şüphelenilen kişileri belirlemeye yardımcı olabilecek bilgiler için yaklaşık 122.000 dolar ödül verileceğini açıkladı.



