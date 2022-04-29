Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldıran kişi tutuklandı

30 yaşındaki Medina, New York’taki dairelerinde bir aile içi tartışmanın ortasında kalarak 41 yaşındaki kadını defalarca bıçaklama suçundan 23 Nisan’da gözaltına alındı. Olay sırasında hafif bir şekilde yaralanan Medina tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bıçaklama olayıyla ilgili tutuklanan adamın , bir polis memuruna saldırmaya teşebbüs etmeden önce hastaneye götürülürken bir hemşireye makasla saldırdığı iddia edildi.

VÜCUT KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından yayınlanan vücut kamerası görüntüleri, bir hemşire yaralarını tedavi ederken Medine'yi bir sedyede yatarken gösteriyor. Aniden eline bir makas alan Medina hemşireye saldırdı. Medina’yı tedavi eden hemşire can havliyle kendisini odandan dışarı atarken yatapa kelepçeli olan adam yere düştü.

Kapının dışında bekleyen polis memuru sesleri duyarak odaya girdi ve şüphelinin kaçmasını önlemek için elektroşok tabancasıyla onu durdurdu. New York Polis Departmanı, Medine'nin şimdi birden fazla saldırı suçlaması ve bir silah bulundurmakla suçlandığını söyledi.



