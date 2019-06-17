MAGAZİN

Balayında olan Eser Yenenler'den balon flamingo paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 20:28 | Son Güncelleme

Eser Yenenler, patlamış flamingosuyla poz vererek kilosu nedeniyle gelen eleştirilere esprili şekilde cevap verdi.

Balayında olan Eser Yenenler'den balon flamingo paylaşımı!

Eser Yenenler, 4 aylık hamile sevgilisi Berfu Yeneler ile geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti. Çiçeği burnunda çift balayını Antalya'da lüks bir otelde geçiriyorlar.
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Düğün sonrası lüks bir otelde tatil yapan çiçeği burnunda çift, sosyal medya hesaplarından havuz fotoğraflarını paylaşmıştı. Havuzda flamingo ile poz veren Eser Yenenler, "İlişkimizin yükü flamingoların omzunda" notuyla esprili kareler paylaşmıştı.
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"SEN ELİNDEN GELENİ YAPTIN"
Ünlü oyuncu bu defa patlamış flamingosuyla çekilen pozunu "Sen elinden geleni yaptın" yorumuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eser Yenenler berfu yıldız

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