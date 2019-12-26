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  4. Balgam söktürücü doğal kür

Balgam söktürücü doğal kür

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kış aylarında en çok karşılaşılan sorunlardan biri de balgam sıkıntısıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonu sonucu oluşan balgam üretimini azaltmak için doğal yollara başvurabilirsiniz. Balgam söktürücü ilaç kullanmadan önce doğanın bizlere armağan ettiği şifalı besinlerden faydalanın. İşte balgam söktürücü doğal tarif.

Balgam söktürücü doğal kür

Balgam söktürücü şurup, tamamen ev yapımı ve bazı kişilerde oldukça etkili. Hazırlayacağınız doğal kür sayesinde öksürükten ve balgamdan kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğü kesen ve balgam söktürücü doğal kür...

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ŞURUP (EV YAPIMI)

3 adet havuç
5 yemek kaşığı bal (organik olmalı)

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ŞURUP YAPIMI

Havuçları yıkayın ve küçük halkalar şeklinde doğrayın.
Küçük bir tencereye su doldurun ve havuçlar yumuşayana kadar kaynatın.
Yumuşayan havuçları süzün ve bir kabın içinde çatal yardımı ya da blender'dan geçirerek püre haline getirin ve bir çay bardağı su ile karıştırın.
Püre soğuduktan sonra balla karıştırın ve cam kavanozda saklayın. Karışımı bir gün boyunca bekletin.

Ertesi gün, gün boyunca 4 kaşık bu karışımdan yiyebilirsiniz. Her yemekten sonra bir kaşık yiyebilirsiniz.

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