Balık almaya gitti evdeki karısından oldu! Seda Sayan da şaştı kaldı... 'Çocuklar benden değil'

Isparta'da yaşayan Ali, eşinin kendisine 'balık al gel' dediğini daha sonra eve geldiğinde eşi ve çocuğunun ortadan kaybolduğunu iddia etti. Seda Sayan'da bugün 20 yıllık eşini bulmak istediğini belirten Ali ile evden kaçan kadının amcası Yusuf karşı karşıya getirildi. Kadının amcası, Ali'nin 'çocuklar benden değil' dediğini ve yeğeninin gururuna yediremeyip evi terk ettiğini ifade etti.

Söz konusu iddialar karşısında Ali ise "Ne eşimden şüphem var, ne çocuklarımdan şüphem var.Tehdit ediyorlar. Eşimi gerçekten çok seviyorum" dedi.

Ali'nin eşi Fadime'nin amcası Yusuf, katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:

"TEST YAPMASI İÇİN BAŞINI AĞRITMIŞ DEFALARCA"

"Bunların hep söylediği yalan. Evet, kızım kaçtı, gitti. Annesi ve babasıyla küs olduğu için onların yanına gidemedi. Bizde çok barıştırmaya çalıştık ama kabul etmedi. Neden etmedi, iki çocuğuyla kan grupları uyuşmayınca 'bunlar benden değil' diye itiraz etmiş ve test yapması için başını ağrıtmış defalarca. Bana kız ağladı.

"GURURUNA YEDİREMİYOR"

Bardağı taşıran ise Antalya'da kapıcılık yapıyorlardı, emekli olup geldiler. Bunlar yıllardadır divanlarda yatıyorlardı, yatak odasında değil. Bir yatak odamız olsun diye bir yatak ve baza alalım diye kocasıyla konuşmuşlar. Kocası git al demiş, bizim yeğen de gidip alıyor ve eve yerleştiriyor. Akşamına nasıl bu kadar hızlı getirttin diye tartışma olmuş. Yeğen bir bahane bulup evden kaçmak istemiş. Jandarmadaki ifadesinde var, bu da gururuna yediremiyor evi terk ediyor. Ben de, kocası da, annesi ve babası da Fadime'nin yerini biliyor."

"NE EŞİMDEN ŞÜPHEM VAR, NE DE ÇOCUKLARIMDAN"

Fadime'nin amcası Yusuf'un sözlerine karşılık veren Ali ise "Bana mesaj attı, ben kanala gideceğim deyince babalığıma, o zamana kadar bilmiyordum. O zaman bana gönderdi. Artı bu yatak olayı filan hepsi yalan. Ne eşimden şüphem var, ne çocuklarımdan şüphem var. Bunu kırmızı kalemle çiziyorum, kesinlikle böyle bir şey yok. Bu yalan söylüyor. Kızın adının geçmesini istemiyorlar. Tehdit ediyorlar. Eşimi gerçekten çok seviyorum. Kırmızı kalemle çiziyorum; Ne çocuğumdan ne de karımdan şüphem yok. Kıskanabilirim ama aşırı kıskanç biri değilim" diye konuştu.

