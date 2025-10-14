YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Balık dolgulu ravioli tarifi! MasterChef balık dolgulu ravioli tarifi: Balık dolgulu ravioli nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Balık dolgulu ravioli tarifi merak ediliyor. İtalyan mutfağının hem mantı hem de makarna olarak bilinen eşsiz bir lezzetidir. Peki, balık dolgulu ravioli nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım balık dolgulu ravioli yapılışı…

Balık dolgulu ravioli tarifi! MasterChef balık dolgulu ravioli tarifi: Balık dolgulu ravioli nasıl yapılır, püf noktası nedir?
Sedef Karatay

Balık dolgulu ravioli nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde balık dolgulu ravioli tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru için: 300 gr un, 3 adet yumurta, 1 çimdik tuz
  • Harç için:
  • 1 kg çipura ya da levrek
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı doğranmış taze biberiye
  • 1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz
  • 2-3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan
  • 2 yumurta
  • Zeytinyağı

TARİF

  • Fırını hazırlayın: Fırını 180°C’ye ısıtın.
  • Balığı pişirin: Fırın tepsisine balık, sarımsak ve bir miktar zeytinyağı koyun. 20 dakika fırınlayın.
  • Balığı ayıklayın: Pişen balıkların etlerini bir kaba ayırın ve sarımsakları ekleyin.
  • Harcı hazırlayın: Harç için tüm malzemeleri (biberiye, maydanoz, parmesan, yumurta) kaba ekleyip iyice karıştırın.
  • Hamuru yoğurun: Unu bir kaba alın, ortasını çukurlaştırın. Yumurtaları ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Ravioliyi şekillendirin: Hamuru ince bir şekilde açın. Harcı küçük porsiyonlar halinde hamurun üzerine yerleştirin ve başka bir hamur parçasıyla üstünü kapatın. Kenarlarını sıkıca bastırarak kapatın.
  • Haşlayın: Tuzlu kaynar suda raviolileri 5 dakika haşlayın.
  • Servis edin: Dilerseniz sade, dilerseniz favori sosunuzla birlikte sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yöresel şifa deposu: Kuşburnu yemeğiYöresel şifa deposu: Kuşburnu yemeği
MasterChef şehzade pilavı tarifiMasterChef şehzade pilavı tarifi

Anahtar Kelimeler:
balık Masterchef italyan mutfağı masterchef ravioli tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.