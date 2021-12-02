Alanya’nın yöresel yemekleri arasında yer alan balık mançurunu oldukça az malzeme ile evde hazırlayabilirsiniz. Balık mançuru Alanya yemekleri arasında yer alıyor. Peki Balık mançuru nasıl yapılır? Balık mançuru malzemeleri neler? İşte balık mançuru tarifi!

BALIK MANÇURU MALZEMELERİ

1 kg balık (kuzu balığı, arap balığı, grida, mercan)

1 çay kaşığı sirke

1,5 kg soğan

Tuz

1,5 su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay bardağı su

BALIK MANÇURU NASIL YAPILIR?

Soğanları söğüş şeklinde irice doğrayın. Ardından sıvı yağda çok az kavurun. Kavrulan soğanlara toz kırmızıbiber ilave edin. Temizlenen balıkları iki parmak kalınlığında dilimleyin ve tencereye yerleştirin. Dilimlenen balıkların üzerini kavrulan soğanla kaplayın ve üzerine su ilave ederek kısık ateşte pişirin. Balıklar ocaktan alınmadan 5-10 dakika evvel sirke ve tuz ilave edin. Piştiğinde ocaktan alın ve servis edin. Afiyet olsun...



