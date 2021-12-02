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Balık mançuru nasıl yapılır? Balık mançuru malzemeleri neler?

02.12.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık mançurunun nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Balık mançurunu hazırlamak için 1 kg balık, 1 çay kaşığı sirke, 1,5 kg soğan, 1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber gibi malzemeler gerekiyor. İşte balık mançuru tarifi!

Balık mançuru nasıl yapılır? Balık mançuru malzemeleri neler?

Alanya’nın yöresel yemekleri arasında yer alan balık mançurunu oldukça az malzeme ile evde hazırlayabilirsiniz. Balık mançuru Alanya yemekleri arasında yer alıyor. Peki Balık mançuru nasıl yapılır? Balık mançuru malzemeleri neler? İşte balık mançuru tarifi!

BALIK MANÇURU MALZEMELERİ

  • 1 kg balık (kuzu balığı, arap balığı, grida, mercan)
  • 1 çay kaşığı sirke
  • 1,5 kg soğan
  • Tuz
  • 1,5 su bardağı sıvı yağ
  • 1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
  • 1 çay bardağı su

BALIK MANÇURU NASIL YAPILIR?

Soğanları söğüş şeklinde irice doğrayın. Ardından sıvı yağda çok az kavurun. Kavrulan soğanlara toz kırmızıbiber ilave edin. Temizlenen balıkları iki parmak kalınlığında dilimleyin ve tencereye yerleştirin. Dilimlenen balıkların üzerini kavrulan soğanla kaplayın ve üzerine su ilave ederek kısık ateşte pişirin. Balıklar ocaktan alınmadan 5-10 dakika evvel sirke ve tuz ilave edin. Piştiğinde ocaktan alın ve servis edin. Afiyet olsun...


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