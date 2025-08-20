Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Balıkçılar şaşkına döndü! Turuncu renkli çıktı, bakan bir daha baktı! Nedeni bakın ne çıktı

Nadir görülen bir cilt rahatsızlığının neden olduğu çarpıcı turuncu görünümlü bir köpekbalığı , Kosta Rika açıklarında yakalandı.

Balıkçılar şaşkına döndü! Turuncu renkli çıktı, bakan bir daha baktı! Nedeni bakın ne çıktı

Amatör balıkçıların oltasına takılan turuncu renkli köpek balığı ilgi odağı oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum aldı. Balığın neden turuncu olduğu kullanıcılar arasında merak konusu olurken uzmanlardan konuya ilişkin açıklama geldi.

Balıkçılar şaşkına döndü! Turuncu renkli çıktı, bakan bir daha baktı! Nedeni bakın ne çıktı 1

RENKLENME BOZUKLUĞUNA SAHİP

Bilim insanları turuncu köpek balığının 'ksantizm' denilen nadir renklenme bozukluğuna sahip olduğunu bildirdi. Bu durum hayvanların sarı veya altın tonlarda olmasına sebep oluyor. Rio Grande Federal Üniversitesi'nin araştırmasına göre, köpekbalıkları, vatozlar ve vatozları içeren kıkırdaklı balık grubunda bu nadir durum daha önce Karayipler'de hiç görülmemişti.

Balıkçılar şaşkına döndü! Turuncu renkli çıktı, bakan bir daha baktı! Nedeni bakın ne çıktı 2

Bu durumdaki hayvanların daha zor hayatta kaldığı, güneş ışığına hassasiyet ve çiftleşmede zorluk gibi sorunlarla karşılaştıkları kaydedildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gündüz ortada yoklar, gece olunca evleri istila ediyorlar! Gündüz ortada yoklar, gece olunca evleri istila ediyorlar!
15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

Anahtar Kelimeler:
köpek balığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

Sınır dışı edilmişlerdi, hepsi feci şekilde can verdi...

15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

Ederson, Allison derken Mourinho'nun vatandaşı geliyor!

Ederson, Allison derken Mourinho'nun vatandaşı geliyor!

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

Cem Duman'ın Ümitcan Uygun paylaşımı ortaya çıktı

Türk otel çalışanı Rus turistin teklifini ifşa etti!

Türk otel çalışanı Rus turistin teklifini ifşa etti!

Arama için gitti, ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı!

Arama için gitti, ev sahibi kadının iç çamaşırlarını çaldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.