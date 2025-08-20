Balıkçılar şaşkına döndü! Turuncu renkli çıktı, bakan bir daha baktı! Nedeni bakın ne çıktı

Amatör balıkçıların oltasına takılan turuncu renkli köpek balığı ilgi odağı oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum aldı. Balığın neden turuncu olduğu kullanıcılar arasında merak konusu olurken uzmanlardan konuya ilişkin açıklama geldi.

RENKLENME BOZUKLUĞUNA SAHİP

Bilim insanları turuncu köpek balığının 'ksantizm' denilen nadir renklenme bozukluğuna sahip olduğunu bildirdi. Bu durum hayvanların sarı veya altın tonlarda olmasına sebep oluyor. Rio Grande Federal Üniversitesi'nin araştırmasına göre, köpekbalıkları, vatozlar ve vatozları içeren kıkırdaklı balık grubunda bu nadir durum daha önce Karayipler'de hiç görülmemişti.

Bu durumdaki hayvanların daha zor hayatta kaldığı, güneş ışığına hassasiyet ve çiftleşmede zorluk gibi sorunlarla karşılaştıkları kaydedildi.