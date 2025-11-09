Mynet Trend

Balıkçıların oltasına takılmıştı: İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı!

Beykoz sahilde balık tutanların oltasına takılan ceset herkesi kuşkuya düşürdü. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin Emrullah Şimşek'e (24) ait olduğu ve dün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdiği öğrenildi.

Çiğdem Sevinç

Olay, sabah saatlerinde Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Sahilde balık tutan vatandaşların oltasına ceste takıldı.

Balıkçıların oltasına takılmıştı: İstanbul Boğazı nda bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı! 1

Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu gören vatandaşlar cesedin akıntıyla açıklara sürüklenmesini engellemek için müdahale etti.

Balıkçıların oltasına takılmıştı: İstanbul Boğazı nda bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı! 2

SUDAN ÇIKARILIP OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ

Vatandaşlar ardından da durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset Sahil Güvenlik teknesine alındı.

Balıkçıların oltasına takılmıştı: İstanbul Boğazı nda bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı! 3

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Balıkçıların oltasına takılmıştı: İstanbul Boğazı nda bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı! 4

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlanan cesedin 24 yaşındaki Emrullah Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Dün saat 23.30 sıralarında motoruyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden Şimşek'in köprüden atlayarak hayatına son verdiği öğrenildi.

Balıkçıların oltasına takılmıştı: İstanbul Boğazı nda bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı! 5

