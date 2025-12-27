Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

California’da fırtına ve sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin California eyaletinde etkili olan fırtına ve sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

California’da fırtına ve sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

ABD basınında yer alan haberlere göre; California eyaletinin büyük bölümünde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, San Diego'da 64 yaşındaki bir kişinin üzerine ağaç devrilmesi neticesinde yaşamını yitirdiğini, Mendocino'da 70'li yaşlarındaki bir kişinin de dalgalara kapılıp okyanusa sürüklenerek hayatını kaybettiği belirtti. Redding bölgesinde de etkili olan sel nedeniyle 74 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Dün akşam itibarıyla eyalette yaklaşık 100 bin kişinin elektriksiz kaldığı vurgulanırken, acil durum ekiplerinin sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan kişiler de dahil olmak üzere birçok kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada da çok sayıda ani sel olayının yaşanabileceği ve ayrıca birçok derenin de taşabileceği ifade edildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil obruğa düşmüştü! Uzman isimden tehlikeli uyarıOtomobil obruğa düşmüştü! Uzman isimden tehlikeli uyarı
Çin, 17’nci grup alçak Dünya yörüngesi uydularını uzaya gönderdiÇin, 17’nci grup alçak Dünya yörüngesi uydularını uzaya gönderdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sel abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.