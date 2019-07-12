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Balıkesir'de, devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 04:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de, devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalan sürücü öldü

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Günaydın mevkiinde köprü çalışması sebebiyle trafiğin akışı için açılan yan toprak yolda aşırı yağış nedeniyle A.M. yönetimindeki kaya yüklü kamyon, G.T. yönetimindeki aracın üzerine yuvarlandı. Kazaya İ.B. yönetimindeki araç da karıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaya parçaları altında kalan araç sürücüsü G.T. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan B.T. hafif yaralandı. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk İlçesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, G.T’nin cenazesini kayaların altından çıkardı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Susurluk kamyondan dökülen kaya

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