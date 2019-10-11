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Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

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YAŞAM  | 11.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği eşi Işıl Aydın’ı (40) bıçaklayarak öldüren Hakkı Aydın (42) adliye girişinde, "Pişmanım" dedikten sonra "Benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü” dedi.

Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

Olay, Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, Edremit ilçesine bağlı Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Hakkı Aydın ile geçen yılın mayıs ayında evlendiği, Edremit Belediyesi'nin şirketi olan ED-BEL'de çalışan Işıl Aydın arasında, evde tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Hakkı Aydın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Işıl Aydın'a sapladı. Olay sırasında Hakkı Aydın da bıçakla yaralandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Işıl Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hastanede tedaviye alınan Hakkı Aydın ilk ifadesinde, eşini annesine küfrettiği için öldürdüğünü söyledi. Işıl Aydın'ın, geçen aylarda yaşanan bir tartışma üzerine evi terk edip, Akçay ilçesine taşındığı ve Hakkı Aydın için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Geçen ay eşiyle barışan genç kadının uzaklaştırma kararını kaldırtıp, evine döndüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkı Aydın,Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından önce polis merkezine sorgusunun ardında da adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilere eşini öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyen Aydın, “Pişmanım. Başka bir erkeğe aynı cümleleri söylemiş olsaydı, benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü. 'Yüz bin lira vermeden senden ayrılmayacağım.' 'Seni aldatmadan ayrılmayacağım.' 'Sen erkek misin?' 'Senin gibi erkek dünyada milyonlarca var' deyip, annem hakkında çok ağır kelimeler kullandı” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kadın cinayeti Edremit

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
öldürmeni tasvip etmiyorum, git boşan ama kadınlarada çok hak verildi. erkekler çok mağdur ediliyor. kadın kendini çimdiklese çürüğe darp raporu veriliyor. erkeğe uzaklaştırma bunada bir ayar yapılsa iyi olur
iyide kardeş ver mahkemeye sen ondan tazminat al. Niye öldürüyorsun ki, sende ömür boyu hapise gideceksin, vijdanıda var bu işin kul hakkıda var.
gitseydin kendi denginde biriyle evlenseydin güzel olsun uzun boylu olsun öyle bir kadını rahat bırakırlarmı
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