Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

Hakkı Aydın,Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından önce polis merkezine sorgusunun ardında da adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilere eşini öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyen Aydın, “Pişmanım. Başka bir erkeğe aynı cümleleri söylemiş olsaydı, benim yerimde başka bir erkek olsaydı yine öldürürdü. 'Yüz bin lira vermeden senden ayrılmayacağım.' 'Seni aldatmadan ayrılmayacağım.' 'Sen erkek misin?' 'Senin gibi erkek dünyada milyonlarca var' deyip, annem hakkında çok ağır kelimeler kullandı” dedi.

(DHA)

