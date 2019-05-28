Balıkesir'de kar maskeli soyguncular tutuklandı

Balıkesir’de bulunan bir cep telefonu dükkanından çaldıkları telefonlarla kaçan 4 kişi Balıkesir-Bursa yolunda uygulama noktasında polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

İKİ FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR



Orta refüjden karşı yola geçen aracın lastiklerinin patlaması sonucunda otomobil daha fazla ilerleyemeyerek durmak zorunda kaldı. Araç içerisinden kaçmaya çalışan U.G ve E.T yakalanırken, çalınan cep telefonları ise ormanlık alanda 2 çuval içerisinde bulundu.

Yakalanan U.G. ve E.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan diğer iki firari şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. (İHA)

