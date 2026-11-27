Samsung, mart ayında tanıttığı ve nisan ayında satışa sunduğu Galaxy A37'nin halefi için yürüttüğü geliştirme çalışmalarında sona yaklaşmış gibi görünüyor. Galaxy A38, SM-A386B model numarasıyla Geekbench'in çevrim içi veri tabanında ortaya çıktı.

Telefonun küresel sürümüne ait Geekbench kaydı, test edilen prototipte MediaTek Dimensity 7500 yonga setiyle birlikte 6 GB RAM kullanıldığını gösteriyor.

Galaxy A38'in, Android 17 işletim sistemi ve One UI 9 arayüzüyle piyasaya çıkması bekleniyor.

GALAXY A38'İN GEEKBENCH SONUÇLARI

Galaxy A38, Geekbench'in Android için sunulan 7.1.0 sürümünde tek çekirdek testinden 928, çok çekirdek testinden ise 2.687 puan aldı.

Dikkat çekici biçimde, Galaxy A37'de Exynos 1480 kullanan Samsung, yeni modelde MediaTek'e geçiş yapacak. Galaxy A38, selefi gibi farklı RAM seçenekleriyle de satışa sunulabilir. Galaxy A37, 6 GB ile 12 GB arasında değişen RAM seçenekleriyle satışa sunulmuştu.



Samsung Galaxy A38

İDDİAYA GÖRE KAMERA SENSÖRÜ KÜÇÜLECEK, BATARYA KAPASİTESİ ARTACAK

Yakın zamanda ortaya çıkan bir iddiaya göre Samsung Galaxy A38'in 50 megapiksellik ana kamerasında daha küçük bir sensör kullanılacak. İddiaya göre Galaxy A37'de kullanılan 1/1,56 inç tipindeki Sony IMX906 sensörünün yerini 1/1,95 inç tipindeki Sony IMX882 alacak.

Aynı iddiaya göre Galaxy A38'in batarya kapasitesi ise selefine kıyasla yüzde 20 artarak 6.000 mAh'e ulaşacak.

Kaynak: GSMArena