Mynet Trend

Balıkesir'de korkunç iddia! 2 yaşındaki çocuğu yaralı halde dere kenarına atmışlar

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, dere kenarında ağır yaralı bulunan Alptuğ Özel (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alptuğ'a çarpıp, kaçtığı şüphesiyle kamyon sürücüsü F.I. (26) ile babası E.I. (65) gözaltına alındı.

Balıkesir'de korkunç iddia! 2 yaşındaki çocuğu yaralı halde dere kenarına atmışlar

Olay, dün akşam, Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I., iddiaya göre, dere kenarında çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Çocuğun yanına yaklaşan E.I., mahalleliden Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti. E.I.'nın haber vermesiyle gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp, Manyas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahaleye başladığı, sağlık durumu kritik olan Alptuğ Özel, kurtarılamadı.

'KAMYON ÇARPTI' İDDİASI

Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastaneye ağır yaralı getirilen Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, Hasan Özel'e Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

(DHA)


Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
11 yıllık öpücük davası11 yıllık öpücük davası
Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdiMeteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Çocuk Dere Alptuğ Özel

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 çocuk annesi olan komşusunu zorla öpmüştü... 11 yıllık davada yeni gelişme

11 yıllık öpücük davası

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminleri? (26 Eylül bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

Kırıkkale'de damat dehşeti! Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu

Damat dehşeti! Sesleri duyunca gözyaşlarını tutamadı

2 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 33 başbakan gördü

2 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 33 başbakan gördü

Öğrenci velisinden ortalığı karıştıran iddia

İlkokulda 'uyuşturuculu sandviç' iddiası ortalığı karıştırdı

Hava durumuyla ilgili yeni haber: Çok kuvvetli yağmurlar geliyor

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.