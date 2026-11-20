Grand Theft Auto VI'nın ana karakterleri Lucia Caminos ve Jason Duval'ı canlandıran oyuncular resmen açıklandı.

Rockstar Games'in internet sitesinde yayımlanan oyun künyesine göre Lucia'yı Manni L. Perez, Jason'ı ise Dylan Rourke canlandırıyor.

İki oyuncu, oyun yayımlandıktan sonra sosyal medya üzerinden de projedeki rollerini duyurdu.

GTA 6 LUCIA KİMDİR, KİM SESLENDİRİYOR?

Lucia Caminos, GTA 6'nın iki ana karakterinden biri.

Rockstar'ın resmi karakter açıklamasına göre Lucia'nın babası ona küçük yaşlardan itibaren dövüşmeyi öğretti. Ailesi için mücadele etmesi ise cezaevine girmesiyle sonuçlandı.

Leonida Penitentiary'den çıktıktan sonra yaşamını değiştirmek isteyen Lucia, kendi geleceği için planlar yapmaya başlıyor.

Rockstar Games'in resmi künyesinde Lucia Caminos karakterinin karşısında Manni L. Perez ismi yer alıyor.

GTA 6 JASON KİMDİR, KİM SESLENDİRİYOR?

Jason Duval, GTA 6'nın diğer başkahramanı.

Rockstar'ın karakter tanıtımına göre Jason, gençliğinde yaşadığı sorunlardan uzaklaşmak için orduya katıldı. Ardından Leonida Keys bölgesinde uyuşturucu kaçakçılarıyla çalışmaya başladı.

Lucia ile tanışması, Jason'ın hikâyesinde önemli bir yer tutuyor.

Rockstar'ın resmi oyuncu listesinde Jason Duval'ı Dylan Rourke'un canlandırdığı belirtiliyor.

GTA 6 KARAKTERLERİ İSİMLERİ

Rockstar Games'in resmi olarak tanıttığı yan karakterler arasında şu isimler bulunuyor:

Cal Hampton: Jason'ın arkadaşı ve Brian'ın bağlantılarından biri.

Jason'ın arkadaşı ve Brian'ın bağlantılarından biri. Brian Heder: Leonida Keys bölgesinde kaçakçılıkla uğraşan karakter.

Leonida Keys bölgesinde kaçakçılıkla uğraşan karakter. Boobie Ike: Vice City'de gayrimenkul, eğlence ve müzik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı.

Vice City'de gayrimenkul, eğlence ve müzik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı. Dre'Quan Priest: Only Raw Records üzerinden müzik kariyerinde ilerlemeye çalışan karakter.

Only Raw Records üzerinden müzik kariyerinde ilerlemeye çalışan karakter. Real Dimez: Bae-Luxe ve Roxy'den oluşan rap ikilisi.

Bae-Luxe ve Roxy'den oluşan rap ikilisi. Raul Bautista: Tecrübeli banka soyguncusu.

GTA 6 KARAKTERLERİNİ KİM SESLENDİRİYOR?

Rockstar'ın yayımladığı resmi oyuncu künyesinde karakterler ve onları canlandıran oyuncular şöyle sıralanıyor:

Karakter Oyuncu Lucia Caminos Manni L. Perez Jason Duval Dylan Rourke Cal Bobby Moynihan Brian Heder Stephen Root Donnie Brad Carter Lori Heder Orlagh Cassidy Raul Bautista Manny Perez

Raul Bautista'yı canlandıran Manny Perez ile Lucia Caminos'u canlandıran Manni L. Perez, farklı oyuncular.

GTA 6 BRIAN HEDER'I KİM SESLENDİRİYOR?

Brian Heder'ı Stephen Root canlandırıyor.

Root, oyunun çıkışından önce GTA 6'da yer aldığını doğrulamış ancak karakterinin adını açıklamamıştı.

Rockstar'ın yayımladığı resmi oyuncu listesiyle Root'un Brian Heder'ı canlandırdığı da kesinleşti.