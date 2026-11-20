Grand Theft Auto VI'nın ana karakterleri Lucia Caminos ve Jason Duval'ı canlandıran oyuncular resmen açıklandı.
Rockstar Games'in internet sitesinde yayımlanan oyun künyesine göre Lucia'yı Manni L. Perez, Jason'ı ise Dylan Rourke canlandırıyor.
İki oyuncu, oyun yayımlandıktan sonra sosyal medya üzerinden de projedeki rollerini duyurdu.
Lucia Caminos, GTA 6'nın iki ana karakterinden biri.
Rockstar'ın resmi karakter açıklamasına göre Lucia'nın babası ona küçük yaşlardan itibaren dövüşmeyi öğretti. Ailesi için mücadele etmesi ise cezaevine girmesiyle sonuçlandı.
Leonida Penitentiary'den çıktıktan sonra yaşamını değiştirmek isteyen Lucia, kendi geleceği için planlar yapmaya başlıyor.
Rockstar Games'in resmi künyesinde Lucia Caminos karakterinin karşısında Manni L. Perez ismi yer alıyor.
Jason Duval, GTA 6'nın diğer başkahramanı.
Rockstar'ın karakter tanıtımına göre Jason, gençliğinde yaşadığı sorunlardan uzaklaşmak için orduya katıldı. Ardından Leonida Keys bölgesinde uyuşturucu kaçakçılarıyla çalışmaya başladı.
Lucia ile tanışması, Jason'ın hikâyesinde önemli bir yer tutuyor.
Rockstar'ın resmi oyuncu listesinde Jason Duval'ı Dylan Rourke'un canlandırdığı belirtiliyor.
Rockstar Games'in resmi olarak tanıttığı yan karakterler arasında şu isimler bulunuyor:
Rockstar'ın yayımladığı resmi oyuncu künyesinde karakterler ve onları canlandıran oyuncular şöyle sıralanıyor:
|Karakter
|Oyuncu
|Lucia Caminos
|Manni L. Perez
|Jason Duval
|Dylan Rourke
|Cal
|Bobby Moynihan
|Brian Heder
|Stephen Root
|Donnie
|Brad Carter
|Lori Heder
|Orlagh Cassidy
|Raul Bautista
|Manny Perez
Raul Bautista'yı canlandıran Manny Perez ile Lucia Caminos'u canlandıran Manni L. Perez, farklı oyuncular.
Brian Heder'ı Stephen Root canlandırıyor.
Root, oyunun çıkışından önce GTA 6'da yer aldığını doğrulamış ancak karakterinin adını açıklamamıştı.
Rockstar'ın yayımladığı resmi oyuncu listesiyle Root'un Brian Heder'ı canlandırdığı da kesinleşti.
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