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Balıkların şahı olan palamudu uzun süre muhafaza etmenin yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Balık sezonuyla beraber eylül ayında palamutlar da tezgahtaki yerini aldı. İyi bir A vitamini ve protein zengini olan palamut balığını çeşitli şekillerde saklama ve pişirme yöntemleri mevcut. Prof. Dr. Mustafa Sarı, vatandaşlara bol bol palamut tüketmeyi önerdi. İşte palamudun faydaları ve saklama koşulları hakkında detaylı bilgiler...

Balıkların şahı olan palamudu uzun süre muhafaza etmenin yolu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, A vitamini yönünden zengin palamudun dengeli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, "Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Tüm balıklar gibi palamudun da sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

"Protein oranı yüzde 20'nin üzerinde, yağ oranı yüzde 10 civarında, 180-200 arasında değişen enerjisi söz konusu. Kalsiyum, sodyum, demir gibi mineraller de bol bulunur. A vitamini yönünden zengin palamudun besin değeri dengelidir. Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

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Farklı yöntemlerle pişirilebilen palamut için çeşitli saklama şekilleri, geleneksel tüketim usulleri geliştirildiğini anlatan Sarı, bu balığın Karadeniz ve Trakya'da daha çok konservesinin yapıldığını ifade etti:

BİR YIL BOYUNCA TAZE SAKLAYABİLİRSİNİZ

"Palamutları yatay kesen kadınlarımız güzelce yıkadıktan sonra az tuz az da şeker atarlar. Bir kaşık kadar da zeytinyağı döküp kapatırlar konserve şişesinin kapağını. 1,5 saat kadar kaynatırlar tencerede. Böylece kapaklar tutmuş olur, konservemiz hazırdır. Bir yıl boyunca palamudun olmadığı zamanlarda insanlar bu palamudu konserve olarak tüketebilirler. Diğer taraftan palamut kıymetli bir meze lakerda olarak da tüketilir. İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale'ye kadar olan bölgelerde, Karadeniz kıyılarının hepsinde farklı farklı lakerda yapma şekilleri vardır. Hepsinin mantığı aynıdır, balık taze olacak, yağlı olacak... Olabildiği kadar büyük palamutlar tercih edilir. Balıklar takoz olarak kesilir, sonra ilikleri temizlenir, kanının temizlenmesi için buzdolabında soğuk suda bekletilir. Sonra tuzlanır."

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Sarı, palamudun olgunlaşma süresinin bölgelere göre değiştiğine işaret ederek, "Bazı bölgelerde iki haftada olgunlaştırılır, bazı bölgelerde 2-3 ayda olgunlaşması söz konusudur. Kalp damar hastalığı olan, tansiyonu olan, damarlarıyla ilgili sorunları olan hastalarımız doktorların tavsiyelerini dikkate alarak tuzlu balığı tüketmelidir." dedi.

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Bu tür rahatsızlıkları bulunanlara, taze palamutları ileride tüketebilmek için derin dondurucuda saklamalarını öneren Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Taze palamutları derin donduruculara atalım. Sıfırın altında 18 derecede dondurduktan sonra, bir iki aylık sürede hiç sorun yaşamadan rahatça tüketebiliriz." şeklinde açıklamada bulundu.

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