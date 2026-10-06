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Balıktan daha faydalı 5 deniz ürünü: Resmen sağlık deposu

Sağlıklı beslenme uzmanları, omega-3 ve protein deposu olarak bilinen balığın tahtını sallayacak alternatif deniz ürünlerine dikkat çekti. İşte uzmanların cıva riskinden uzak kalırken daha yüksek çinko, kalsiyum ve kolajen almak isteyenlere önerdiği 5 deniz ürünü:

Balıktan daha faydalı 5 deniz ürünü: Resmen sağlık deposu
Çiğdem Berfin Sevinç

Deniz ürünleri tüketiminde akla ilk olarak balık gelse de bazı özel deniz canlıları, sundukları spesifik faydalarla balığı geride bırakıyor. Beslenme uzmanları, özellikle büyük balıklarda görülebilen ağır metal birikimi riskine karşı daha güvenli ve besleyici olan bu alternatiflerin sofralara eklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İşte balığı tahtından edecek o 5 deniz ürünü ve sağlığa yararları:

Balıktan daha faydalı 5 deniz ürünü: Resmen sağlık deposu 1

• İSTİRİDYE:

Doğal dünyadaki en zengin çinko kaynağı olarak bilinen istiridye, bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendiriyor. Hücre onarımı ve üreme sağlığı üzerinde sıradan bir balık etine kıyasla kat kat daha etkili olan bu besinin tek bir adedi bile günlük çinko ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

• KRİLL:

Deniz besin zincirinin en altında yer alan krill, balıklarda sıklıkla rastlanan cıva ve mikroplastik gibi toksinlerden tamamen uzak, en saf omega-3 kaynağı olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki omega-3’ün vücut tarafından emilimi, balık yağına göre çok daha yüksek bir biyoyararlanım sunuyor.

Balıktan daha faydalı 5 deniz ürünü: Resmen sağlık deposu 2

• DENİZ YOSUNLARI (KELP):

Balıklarda neredeyse hiç bulunmayan prebiyotik lifler ve bitkisel antioksidanlar açısından tam bir ecza deposu. Özellikle tiroid bezinin düzenli çalışması için hayati önem taşıyan iyot miktarı bakımından balıklarla kıyaslanamayacak bir üstünlüğe sahip.

• DENİZ HIYARI:

Balık etine göre muazzam bir kolajen ve kondroitin sülfat kaynağı barındırıyor. Özellikle eklem sıvılarını korumada, kıkırdak dokuyu onarmada ve cilt yaşlanmasını geciktirmede balıktan çok daha güçlü ve doğrudan bir tedavi desteği sağlıyor.

Balıktan daha faydalı 5 deniz ürünü: Resmen sağlık deposu 3

• SARDALYA VE HAMSİ (KÜÇÜK DENİZ CANLILARI):

Büyük balıkların aksine kısa ömürlü oldukları için cıva biriktirmeyen bu küçük canlılar, kılçıklarıyla birlikte tüketilebildiği için balık etinden alınamayacak kadar yüksek oranda kalsiyum ve fosfor sağlıyor. Uzmanlar, somon veya ton balığı yerine bu küçük deniz canlılarının tüketilmesinin çok daha temiz ve faydalı olduğunu belirtiyor.

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balık deniz deniz ürünleri depo sağlık
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