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'Balıktan döner mi olur?' demeyin! Tokat usulü somon döner kapış kapış!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.03.2021 08:19 | Son Güncelleme:
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'Balıktan döner mi olur?' demeyin! Tokat usulü somon döner kapış kapış!

Tokat'ta 15 yıldır lokanta işleten Ahmet Turgut Tuğrul (40), müşterilerine farklı lezzet tattırmak için somon balığından döner yapıyor. Tuğrul, "Somon balıklarımızı Almus ilçesinden tüm dünyaya, Avrupa ülkelerine ihracat ediliyor. Biz de dönerini yapalım istedik. Çok güzel oldu, bir hayli talep gördü. Tadına bakanlar, tekrar istiyor" dedi.

Tokat'ın Almus ilçesindeki balık çiftliklerinde yetiştirilen ve Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ile Orta Doğu ülkelerine ihraç edilen balıklar, kent merkezinde bulunan lokantanda 'somon döner' olarak yer aldı.

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TÜM DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Kentte 15 yıldır lokanta işleten Ahmet Turgut Tuğrul, müşterilerine farklı lezzetler tattırmak için somon balığından döner yaptı. Müşterilerine farklı lezzetler sunmak istediklerini belirten Tuğrul, "Somon balıklarımız Almus ilçesinden tüm dünyaya, Avrupa ülkelerine ihracat ediliyor. Biz de buna sahip olduğumuz için neden dönerli yapmayalım dedik. Yöresel mutfak olarak zengin bir ile sahibiz. Bundan dolayı da balığın dönerini de yapmaya karar verdik. Çok güzel oldu, bayağı bir talep gördü. Tadına bakanlar devamı olacak mı diye soruyor, tekrar istiyor" dedi.

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Balık dönerin tadına bakan müşterilerden Ahmet Dirican, "Şu ana kadar yediğim lezzetlerin arasında en güzeli. Biz somon balığını sürekli yiyoruz ama dönerde farklı tat ortaya çıkmış. Herkese tavsiye ediyorum. Farklı bir lezzet ortaya çıkmış" diye konuştu.

(DHA)

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