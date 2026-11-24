Kediler, insanlar gibi bilinçli şekilde özür dilemeseler de sahiplerinin ruh halini ve davranışlarını gözlemleyebilir.

Sahiplerinin kendilerine kızgın olduğunu fark ettiklerinde ise yakınlık kurmaya yönelik davranışlar gösterebilir.

Yavaşça göz kırpmaktan başlarını sahiplerine sürtmeye kadar pek çok hareket, kedilerin sevgi ve güven bağını ifade etme yolları arasında yer alıyor.

1. GÖZLERİNİZİN İÇİNE BAKIP YAVAŞÇA GÖZ KIRPARLAR

Kedinizin zaman zaman sizi uzun uzun izlediğini fark etmiş olabilirsiniz. Ona baktığınızda gözlerini yavaşça kapatıp açıyorsa bu davranış, kedilerin iletişim kurma yollarından biri olabilir.

Yavaş göz kırpma, kedilerde güven ve rahatlık göstergesi olarak kabul ediliyor. Yaramazlığının ardından size bu şekilde bakan kediniz, aranızdaki bağın devam ettiğini ve yanınızda kendisini güvende hissettiğini gösteriyor olabilir.

2. BAŞLARINI SİZE SÜRTEREK SEVGİ GÖSTERİRLER

Kedilerin sahiplerinin bacaklarına, ellerine veya yüzlerine başlarını sürtmesi oldukça yaygın bir davranış. Bazı kediler bunu küçük kafa atma hareketleriyle de yapabilir.

Hayvan davranışları uzmanlarına göre kedilerin bu hareketi, sosyal bağ kurmalarının ve kendilerine yakın gördükleri canlıları kokularıyla işaretlemelerinin yollarından biri. Kediniz size başını sürterek sizi kendi sosyal çevresinin bir parçası olarak gördüğünü gösterebilir.

3. SİZİ YALAMAYA ÇALIŞIRLAR

Kediler, temizlik amacıyla gün içerisinde kendilerini sık sık yalar. Ancak bu davranışlarını zaman zaman sahiplerine de yöneltebilirler.

Kediniz sizi yalamaya başladığında bu hareket, yakınlık ve bağlılık kurma isteğinin bir göstergesi olabilir. Kedilerde karşılıklı tüy temizleme davranışı, sosyal ilişkileri güçlendiren hareketler arasında bulunuyor.

Bu nedenle yaramazlığının ardından sizi yalayan kediniz, sizinle yeniden yakınlaşmaya çalışıyor olabilir.

4. PATİLERİYLE HAMUR YOĞURUR GİBİ HAREKET EDERLER

Kedilerin battaniye, yastık veya sahiplerinin üzerine patileriyle ritmik şekilde bastırması, halk arasında 'hamur yoğurma' olarak biliniyor.

Yavru kedilik döneminden itibaren görülen bu davranış, yetişkinlikte de devam edebiliyor. Genellikle rahatlık, güven ve huzurla ilişkilendirilen bu hareket, kedilerin kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda daha sık görülebilir.

Kediniz kucağınızda patileriyle yoğurma hareketi yapıyorsa bu, sizin yanınızda rahat ve mutlu olduğunun bir işareti olabilir.

5. NORMALDEN DAHA FAZLA YANINIZA SOKULURLAR

Her kedi aynı derecede sevecen olmayabilir. Bazıları sürekli sahibinin kucağında vakit geçirmek isterken bazıları mesafeli olmayı tercih edebilir.

Kedilerin karakterlerinde genetik özelliklerin yanı sıra yavruluk dönemindeki sosyalleşme süreçleri de etkili olabilir.

Genellikle kendi halinde vakit geçiren kediniz, yaramazlığının ardından yanınıza gelip kıvrılıyorsa, kucağınıza yatıyorsa veya sizinle uyumayı tercih ediyorsa bu davranışlar yakınlık kurma isteğini gösterebilir.