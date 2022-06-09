Balkon fantezisi başını yaktı! Herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girmişlerdi

Hong Kong'ta balkonda cinsel ilişkiye giren bir çiftin görüntüleri sosyal medyada yayılıp viral olmuştu. Yaklaşık 17 saniye uzunluğundaki videoda yarıçıplak bir kadın ve çıplak bir adamın Hong Kong'da bir balkonda cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. O görüntülerdeki kişilerden biri olduğu iddia edilen 36 yaşındaki kadın Salı günü Sau Mau Ping'de tutuklandı.

'KAMU AHLAKINA AYKIRI'

Polis , klibi internette dolaştıktan sonra keşfettiklerini ve davayı bir kamu ahlakına aykırı bir eylem olarak sınıflandırdıklarını söyledi. Şüpheli, soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı ve Temmuz ayı başlarında polise rapor vermesi gerektiği söylendi.

Çiftin görüntüleri, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri durumu ahlak yoksunluğu olarak değerlendirip duruma inanamadı. Kimileri ise daha ılımlı yaklaştı ve herkesin özel alanı olan evlerinde dilediklerini yapabileceklerine dikkat çekti.



