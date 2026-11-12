Bilim insanlarından dikkat çeken keşif! Mikroplastikleri vücuttan atan 3 gıda

Günlük hayatta kullandığımız plastik ambalajlar, pet şişeler, tek kullanımlık bardaklar ve pek çok tüketim ürünü, mikroplastiklerin besin zincirine karışmasına neden oluyor.

Yiyecek ve içecekler yoluyla vücuda alınabilen bu küçük parçacıkların insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ederken, bilim dünyasından dikkat çeken bir çalışma geldi. Araştırmaya göre lifli besinler, plastik parçacıkların bağırsakta tutulup birikmesini önleyerek dışkı yoluyla vücuttan atılmalarını kolaylaştırabilir.

LİFLİ BESLENME PLASTİK PARÇACIKLARIN ATILMASINI HIZLANDIRABİLİR

Çin'deki Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, beslenme düzenindeki lif miktarının mikroplastiklerin vücuttan uzaklaştırılmasındaki etkisi incelendi.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda, daha fazla lif tüketen hayvanların plastik parçacıkları daha kısa sürede vücutlarından attığı görüldü.

Araştırmanın başyazarı ve çevre bilimci Eddy Y. Zeng, elde edilen bulguların günlük beslenme alışkanlıklarının çevresel kirleticilere karşı koruyucu bir rol üstlenebileceğine işaret ettiğini belirtti.

LİFLER PLASTİK PARÇACIKLARI ADETA AĞ GİBİ YAKALIYOR

Araştırmacılar, besinlerde bulunan liflerin doğal yapısının bağırsaklarda bir tür ağ gibi çalışabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Laboratuvar ortamındaki incelemelerde liflerin plastik parçacıklara tutunduğu ve bunların sindirim sistemi boyunca ilerleyerek dışkıyla atılmasına yardımcı olduğu gözlemlendi.

Deney kapsamında fareler düşük, orta ve yüksek lif içeren beslenme gruplarına ayrıldı. Daha sonra hayvanlara belirli miktarlarda plastik parçacık verildi. İlk 24 saatin sonunda orta ve yüksek lif tüketen grupların, düşük lifle beslenenlere kıyasla vücutlarındaki plastik parçacıkların daha büyük bölümünü attığı tespit edildi.

Bir hafta boyunca devam eden plastik maruziyetinin ardından yapılan incelemelerde ise bağırsak dokusunda hasar belirtilerine rastlandı. Dikkat çeken nokta, bu hasarın yalnızca düşük lifli beslenme grubundaki farelerde görülmesiydi.

MERCİMEK, NOHUT VE YULAF TÜKETİMİNE DİKKAT!

Araştırmacıların dikkat çektiği besinlerin başında lif açısından zengin baklagiller ve tam tahıllar geliyor.

Mercimek, nohut, kuru fasulye, bezelye, yulaf ve tam buğday ekmeği günlük beslenmede lif alımını artırabilecek seçenekler arasında yer alıyor.

Brokoli ve yeşil yapraklı sebzeler de lif bakımından zengin besinler arasında bulunuyor. Uzmanların genel beslenme önerilerinde de bu tür gıdalara daha fazla yer verilmesi tavsiye ediliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yetişkinlerin günlük yaklaşık 30 gram lif tüketmesini öneriyor. Ancak İngiltere Beslenme Vakfı'nın verilerine göre ülkede bu miktara ulaşabilen yetişkinlerin oranı oldukça düşük.

ARAŞTIRMA HENÜZ İNSANLAR ÜZERİNDE KANITLANMADI

Çalışmanın sonuçları umut verici olsa da araştırmacılar önemli bir ayrıntının altını çiziyor: Deneyler insanlar üzerinde değil, farelerde gerçekleştirildi. Üstelik yüksek lifli beslenme grubundaki hayvanların tükettiği lif miktarı, insanlar için önerilen günlük miktarın oldukça üzerindeydi.

Bu nedenle lifli beslenmenin insan vücudundaki mikroplastikleri aynı şekilde temizleyip temizlemediğinin anlaşılması için klinik araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan lif tüketiminin bağırsak sağlığını desteklemesi, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olması ve kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu etkiler göstermesi gibi bilinen faydaları bulunuyor.

Araştırmacılara göre mikroplastiklerin vücuttan atılmasına ilişkin olası etkisi henüz kesinleşmemiş olsa da sebze, baklagil ve tam tahıllara ağırlık vermek genel sağlık açısından önemli bir kazanım olabilir.