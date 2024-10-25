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Balon gibi kabaran lavaş tarifi: En kolay lavaş nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.10.2024 16:13
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İster sabah kahvaltısına ister öğlen yemeğine isterseniz de pikniğe... Neredeyse günün her öğünü tüketilebilen lavaş tarifi en merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Yapımı oldukça pratik olan lavaşlarınızı etli menülerin yanına kullanabilir veya dilediğiniz malzemeler ile dürüm yaparak iş yeri, okul gibi yerlerde tüketilebilecek harika öğünler hazırlayabilirsiniz. Peki, puf puf kabaran lavaş nasıl yapılır?

Balon gibi kabaran lavaş tarifi: En kolay lavaş nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 7
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Lavaş tarifi oldukça pratik ve hızlıca hazırlanabiliyor. Günün her öğününde tüketilebilen yumuşacık lavaş yapımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YUMUŞACIK LAVAŞ HAMURU TARİFİ

MALZEMELER

  • Gerekli malzemeler
  • 1,5 su bardağı su
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı instant maya
  • 4 bardak un

TARİF

  • Oda ısısındaki suyu yoğurma kabına alalım, yağı ve mayayı ekleyip karıştıralım.
  • Üzerine unu ve tuzu ekleyip ele yapışmayan bir hamur yoğuralım.
  • Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirelim.
  • Dinlenen hamuru 8 yada 9 eşit beze yapalım.
  • Bezeleri pişireceğiniz tavanın büyüklüğünde açalım.
  • Orta ateşte ısınmış tavada altlı üstlü arada çevirerek pişirelim

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
lavaş
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