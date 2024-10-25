Balon gibi kabaran lavaş tarifi: En kolay lavaş nasıl yapılır?

İster sabah kahvaltısına ister öğlen yemeğine isterseniz de pikniğe... Neredeyse günün her öğünü tüketilebilen lavaş tarifi en merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Yapımı oldukça pratik olan lavaşlarınızı etli menülerin yanına kullanabilir veya dilediğiniz malzemeler ile dürüm yaparak iş yeri, okul gibi yerlerde tüketilebilecek harika öğünler hazırlayabilirsiniz. Peki, puf puf kabaran lavaş nasıl yapılır?
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