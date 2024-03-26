Balta sapları, sopalar... Canlı yayında anlattıklarıyla Zahide Yetiş'i şoke etti! Semazen kocası için 'ayakta başka yatakta başka' dedi

Star Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Zahide Yetiş 'Yeniden Başlasak' programı ile sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Programa bu defa 23 yıllık evliliğini bitirmek istediğini söyleyen Ceylan Hanım'ın kocası hakkındaki iddiaları damga vurdu.

45 yaşındaki kadın 62 yaşındaki kocasından kaçıp soluğu Zahide Yetiş'in yanında aldı. 23 yıllık evliliğini bitirmek isteyen Ceylan Hanım boşanmak için ünlü sunucudan yardım istedi.

Kocasının eski karısını balta sapları ve sopalarla dövdüğünü evlendikten sonra öğrendiğini söyleyen Ceylan Hanım anlattıklarıyla Zahide Yetiş'i şoke etti.

'ÇORBA PİŞİRDİĞİM İÇİN...'

Eşinin acayip sorunlu biri olduğunu söyleyen Ceylan Hanım çocuklarının yanında hakaretler işittiğini de dile getirdi. Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Ceylan Hanım çorba pişirdiği için bile dayak yediğini ve eşinin çorbayı başından aşağı döktüğünü anlattı.

Zahide Yetiş bu duydukları karşısında şoke oldu ve 'Bu nasıl bir adam ya' diye sordu. Eşinin semazen olduğunu söyleyen kadın 'Sanat güzel ama içindeki insan güzel değil' dedi.

'AFFEDERSİNİZ AMA...'

Zahide Yetiş ise 'Hiç sana seni sevdiğini filan söyler mi?' diye sordu. Kadın konuk ise 'Bazı şeyler de denmiyor ya affedersiniz ama adam ayakta başka yatakta başka nasıl desem ya başka başka tür' dedi.

Zahide Yetiş'te 'Çok net anlattın aslında ayakta başka yatakta başka' deyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu. Canlı yayındaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.