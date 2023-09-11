BAMBAŞKA BİRİ 1. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV Bambaşka Biri dizisi ilk ve yeni bölümde neler olacak? İşte konusu ve oyuncuları

Bambaşka Biri ilk bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk tanıtımıyla dikkat çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. İşte Bambaşka Biri birinci bölüm konusu...

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMDİR?

Bambaşka Biri dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci yer almaktadır.

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

BAMBAŞKA BİRİ 1. BÖLÜMÜ İZLE!

Bambaşka Biri dizisinin ilk bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.



