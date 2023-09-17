BAMBAŞKA BİRİ İLK BÖLÜM İZLE! Hande Erçel ve Burak Deniz'li Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?

Bambaşka Biri ilk bölüm ilk bölüm tekrarıyla ekrana gelecek. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor. İşte Bambaşka Biri birinci bölüm ekranı ve Fox TV yayın akışı...

BAMBAŞKA BİRİ İLK BÖLÜM İZLE!

Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul'a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan'la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Kenan ise Savcı Leyla'dan ilk görüşten itibaren çok etkilenmiştir. Ne var ki gizemli olayların ekseninde sürekli bir araya gelen ikiliyi zor bir sınav beklemektedir.

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri pazartesi akşamları yayınlanacak. Burak Deniz ve Hande Erçel'i buluşturan Bambaşka Biri 1. bölüm tekrarıyla bu akşam yeniden izleyiciyle buluşacak. Dizi saat 20.00'de başlayacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Yabani

14:00 Ruhun Duymaz

16:00 Bambaşka Biri

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:00 Yabani

02:00 Bambaşka Biri

04:15 Senden Daha Güzel

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Kefaret

