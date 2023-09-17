BAMBAŞKA BİRİ İLK BÖLÜM İZLE! Hande Erçel ve Burak Deniz'li Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?

Bambaşka Biri ilk bölüm ilk bölüm tekrarıyla ekrana gelecek. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor. İşte Bambaşka Biri birinci bölüm ekranı ve Fox TV yayın akışı...
Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul'a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan'la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Kenan ise Savcı Leyla'dan ilk görüşten itibaren çok etkilenmiştir. Ne var ki gizemli olayların ekseninde sürekli bir araya gelen ikiliyi zor bir sınav beklemektedir.
Fox TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri pazartesi akşamları yayınlanacak. Burak Deniz ve Hande Erçel'i buluşturan Bambaşka Biri 1. bölüm tekrarıyla bu akşam yeniden izleyiciyle buluşacak. Dizi saat 20.00'de başlayacak.
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Yabani
14:00 Ruhun Duymaz
16:00 Bambaşka Biri
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:00 Yabani
02:00 Bambaşka Biri
04:15 Senden Daha Güzel
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret