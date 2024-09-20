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  4. "Bana sallama" demişti! Müge Anlı Narin için kendisine laf atan Demet Akalın'ı aradı!

"Bana sallama" demişti! Müge Anlı Narin için kendisine laf atan Demet Akalın'ı aradı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.09.2024 09:18
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8 yaşındaki Narin Güran'ın katili günlerdir merak edilirken araştırmacı gazeteci Müge Anlı, programında Narin cinayetini işlemediği için eleştirildi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Anlı'ya yüklenince ikili arasında atışma yaşandı. Canlı yayında sert bir açıklama yapan Müge Anlı, daha sonra Demet Akalın'ı aradı.

"Bana sallama" demişti! Müge Anlı Narin için kendisine laf atan Demet Akalın'ı aradı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan tam 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin soruşturması tüm yeni bilgilerle ve ifadelerle sürerken, gözler birçok cinayeti aydınlatan Müge Anlı'ya çevrilmişti.

Müge Anlı'nın Narin'in cinayetini kısa bir sürede çözeceğine inanan birçok kişi ünlü ismin bu cinayeti programında işlemesi gerektiğini savunmuştu. Müge Anlı da yayına başladığı ilk gün "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım. Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum" demişti.

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"TEK TEK İSİM VERİRİM" DEMİŞTİ

Müge Anlı'ya "Neden Narini işlemiyorsun?" diye soran ünlü şarkıcı Demet Akalın, günler sonra yine "Sevgili Müge Anlı ısrarla Narin'imizi neden işlemiyorsun? Neden!" sorusunu sormuştu. Bu ısrara daha fazla dayanamayan Müge Anlı da canlı yayında sert bir açıklama yapmıştı.

Anlı, "Halen bu konular konuşulurken adımın geçmesini esefle kınıyorum ben özellikle bu konulara girmedim. Yayına girerken yayın yasağı vardı, bana çık yayında konuş dediler. Bilmediğim, işlemediğim, muhabir göndermediğim gözüne bakıp konuşmadığım insan grubuyla ilgili nasıl yorumda bulunabilirim? Ben araştırıyorum, okuyorum, çalışıyorum. İnsan çalıştığı şey hakkında yorum yapar. Yoksa uzaktan at kafadan bilgi yarışması. Benim adımı kimse bu işlere katmasın katanları da tek tek isimleriyle cevap veririm altından kalkamazsınız. Ben özellikle işlemedim..." demişti ve böylece son noktayı koymuştu.

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"BANA SALLAMANA GEREK YOK"

Demet Akalın da bu açıklamanın ardından Müge Anlı'yla ilgili bir paylaşım yaptı. Akalın, "Müge'cim bana sallamana gerek yok! Seni izler hapisten belki insafa gelir horozumu kesiyordu diyen anası! Ay herkesin merak ettiği sorudan niye rahatsız olursun ki? Garip!" dedi.

İkilinin bu atışmasından sonra ise yine Akalın Twitter hesabından Müge Anlı'nın kendisini aradığını söyledi. Anlı'nın kendisine "Sana söyler miyim aşk olsun." dediğini yazdı.

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