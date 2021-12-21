Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri tamamlandı! İşte vizyon tarihi

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği gerçek bir hayat hikayesinden esinlenmiş Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri tamamlandı. Gerçek bir hikâyeden esinlenen ve kısıtlı imkânlara rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran gençlerin öyküsünü anlatan filmin son sahneleri Bandırma'da çekildi.



"MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Filmle ilgili bilgi veren yönetmen Ömer Faruk Sorak,“ Film biliyorsunuz 1950’li yıllarda Bandırma’da bir grup lise öğrencisi gencin füze denemelerini konu alan gerçek bir hikayeden yola çıktığımız bir film. Tabii biz bu dönemi ve bu dönemin gerçekliğini yaratırken özellikle Bandırma’yı yani olayın merkezi olan Bandırma’yı kullanmayı çok istedik. Fakat, 3-5 bina dışında, tarihi dokunun kaybolduğunu gördük. Bu durumda, dokuyu yaratabileceğimiz başka mekanlar arayışına girdik. Bir bölümünü Mudanya’da bir bölümünü de İstanbul’da kurduğumuz platolarda gerçekleştirdik. Arkamızda görmüş olduğumuz şu an nikah salonu olarak kullanılan bina, dönemin liman girişi olarak kullanılan çok spesifik bir bina olduğu için muhakkak filmin içinde olması gerektiğini düşünüyorduk. Şimdi elimizden geldiğince bu binayı 1950’li yılların mimarisini koruduğu döneme götürmek için bir sahne kurduk. Bunu da yaparsak Bandırma’yı da filmin içine gerçekten koymuş olacağız. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

200'E YAKIN FİGÜRAN GÖREV ALDI

Bandırma’dan 200’e yakın figüranın Bandırma’da çekilen sahnelerde görev aldığını kaydeden Sorak, “Aslında kültürle etkileşimin en güzel örneklerinden biri olan sinema ve televizyon sektörü sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde değil,, küçük şehirler ve ilçelerde de insanlarla buluşuyor olması. Zannederim hem bu beldelerin ekonomisini geliştirmekle ilgili hem de sanatın içinde daha fazla olmalarını sağlayacak bir fırsatı da beraberinde getiriyor. İnşallah bunun örnekleri sadece Bandırma için değil, diğer il ve ilçeler için artar” diye konuştu.

MART AYINDA VİZYONA GİRECEK

Filmin kurgusunun şubat ayı içinde biteceğine işaret eden Sorak, vizyon tarihi olarak ise mart ayını işaret etti. Sorak şunları söyledi:

“Biz filmin kurgusunu şubat ayında bitirmiş olacağız. Biliyorsunuz ciddi bir pandemi döneminden geçtik. Bundan en ciddi etkilenen sektörlerden biri de sinema sektörü oldu. Dijital platformların bu dönemde yükselmesiyle birlikte film sinemada izlenir gerçeğinden bir tık uzaklaşıldı. Bizim dileğimiz sinemaların tekrar eski seyirci potansiyeline ulaşacağı günlere ulaşmak. Yakın dönemde vizyona giren filmlere seyircinin rağbet ediş sıklığını gördüğüm için de çok umutluyum. Bu film de böyle giderse mart ayı gibi vizyona girer.” Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da seti ziyaret ederek film ekibine başarılar diledi.

