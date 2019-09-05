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Bangkok dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 05.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

2018 verilerine dayanarak dünya çapında 'en fazla yabancı ziyaretçi alan şehirler 2019' indeksini yayınladı. Bangkok, 200 şehrin değerlendirmeye alındığı 2019 listesinde ilk sıraya yerleşti, İstanbul ve Antalya ilk 10'a girdi. İstanbul, listede 13,4 milyon yabancı ziyaretçiyle 8'inci, Antalya 12,4 milyon ile 10'uncu sırada yer aldı.

Bangkok dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu

Merkezi ABD'de bulunan finans şirketi Mastercard, 2018 verilerine dayanarak dünya çapında "en fazla yabancı ziyaretçi alan şehirler 2019" indeksini yayınladı.

Geçen yıl yaklaşık 23 milyon uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yapan Bangkok, 200 şehrin değerlendirmeye alındığı 2019 listesinde ilk sıraya otururken, İstanbul ve Antalya'nın ilk 10'a girdiği görüldü.

İstanbul, listede 13,4 milyon yabancı ziyaretçiyle 8'inci, Antalya da 12,4 milyon ile 10'uncu sırada yer aldı.

Bangkok'u, 19,1 milyon yabanı ziyaretçiyle Paris, 19,09 milyonla Londra, 15,9 milyonla Dubai, 14,6 milyonla Singapur, 13,7 milyonla Kuala Lumpur, 13,6 milyonla New York, 13,4 milyonla İstanbul, 12,9 milyonla Tokyo ve 12,4 milyonla Antalya izledi.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi kaynaklardan edinilen bilgi doğrultusunda hazırlanan listede, gece konaklayan uluslararası ziyaretçilerin toplam sayısı ve harcamaları değerlendirmeye alındı.

Bangkok'un 4'üncü kez ilk sıraya yerleştiği listede, gece konaklayan yabancı ziyaretçilerin harcaması açısından da zirvede Dubai yer aldı. Dubai'de uluslararası ziyaretçilerin 2018'de 30,82 milyar dolar harcama yaptığı belirtildi.

Dubai'yi, 20,09 milyar dolarla Mekke, 20,03 milyar dolarla Bangkok, 16,56 milyar dolarla Singapur, 16,47 milyar dolarla Londra, 16,43 milyar dolarla New York, 14,06 milyar dolarla Paris, 13,77 milyar dolarla Tokyo, 12,69 milyar dolarla Palma de Mallorca ve 12,01 milyar dolarla Puket izledi.

İstanbul 8,26 milyar dolarla 15'inci, Antalya 7,65 milyar dolarla 20'inci sırada yer aldı.

İndekste 2009'dan bu yana gece konaklayan yabancı ziyaretçi sayısının dünya çapında yüzde 76 arttığına, Asya Pasifik şehirlerinin, uluslararası ziyaretçi bakımından en fazla büyümenin görüldüğü bölge olduğuna da işaret edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Seyahat Bangkok

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