Banker Bilo nerede çekildi? Banker Bilo ne zaman çekildi? İşte oyuncuları...

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan Banker Bilo, yıllardır seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Yapım yılı 1980 olan Banker Bilo filminin çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu. Filmde İlyas Salman 'Bilo' karakterine, Şener Şen ise 'Maho' karakterine hayat veriyor. İşte detaylar...

BANKER BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?

Banker Bilo filminin birçok sahnesi İstanbul'un Levent semtinde gerçekleştirildi.

BANKER BİLO KONUSU NEDİR?

Banker Bilo filminde Almanya hayaliyle yola çıkan ve dolandırılan Bilo'nun hikayesi işlenir. Almanya'ya işçi olarak giden Maho, yıllar sonra köyüne döner. Bilo’nun da içinde olduğu birçok köylüden Almanya’ya götürme vaadi ile para koparır. Ancak onları Almanya yerine İstanbul'a getirir ve ortadan kaybolur. Bilo hayata para kazanmaya çalışırken köydeki sevgilisi Zeyno'yu düşünmeden edemez. Bilo, Zeyno ve Maho'nun yolları İstanbul'da kesişir.

BANKER BİLO OYUNCULARI KİMLER?