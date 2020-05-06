Banker Bilo nerede ve hangi yıl çekildi? Banker Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

1980 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekilen Banker Bilo İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerinde olduğu Türk filmidir. Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ve kült filmlerinden biri olan Banker Bilo sinema severlerin beğenerek izlediği yapımların başında gelmektedir. Banker Bilo hakkında merak edilenler haberimizde.

BANKER BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilen film Banker Bilo'nun birçok sahnesi İstanbul'un iş merkezleriyle meşhur Levent semtinde çekilmiştir. Banker Bilo filmi 1980 yılında çekilmişti.

BANKER BİLO KONUSU NE?

Filmde, Almanya’ya gitme ümidiyle yola çıkan ve dolandırılan Bilo’nun hikâyesi anlatılır. Almanya’ya işçi olarak giden Maho seneler sonra köyüne geri döner. Bilo’nun da içlerinde bulunduğu pek çok köylüden Almanya’ya götürme vaadi ile para alır. Ancak onları Almanya yerine İstanbul’a getirir ve orada terk eder. Bilo, hayata tutunmaya ve para kazanmaya çalışırken bir yandan köyündeki sevgilisi Zeyno düşünür. Ancak Bilo, Zeyno ve Maho'nun yolları İstanbul'da kesişir.

BANKER BİLO OYUNCULARI KİM?

İlyas Salman Bilo

Meral Zeren Zeyno

Ahu Tuğba Necla

Şener Şen Maho

Münir Özkul Haso

Ali Şen Tefeci Ali

Nizam Ergüden İbo

Orhan Aydınbaş Belediye Başkanı

Tevfik Şen Polis

