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Bant çılgınlığının arkasındaki kişiyi biliyor musunuz?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 29.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Bu yaza damga vuran siyah ve parıltılı bant modasının mucidinin kim olduğunu biliyor musunuz?

Bant çılgınlığının arkasındaki kişiyi biliyor musunuz?

Festivalleri kasıp kavuran sıra dışı bir trend olan bant modası bu yaza damga vurdu. Peki bu trendi ortaya çıkaran kişinin kim olduğu ve nasıl yaşadığı hakkında bir fikriniz var mı? Tüm detaylar haberimizde...

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İşte The Black Tape modası ve bu modayı ortaya koyan yaratıcı kişi...

Siyah bant bikini trendi ilk olarak 2018 yılında Maimi Swim Week'te karşımıza çıkmıştı. Ancak o zaman ses getirse de bu kadar büyük bir patlama yaratmamıştı.

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Daha sonra moda festivallerinde renk renk ışıl ışıl bantlarla bezenmiş birbirinden seksi modeller podyumlarda boy göstermeye devam etti.

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Ünlü isimlerin de bu modayı denemesinin ve Coachella Festivali'nde de bu bantlı kızları görmemizin ardından adeta bant modası patladı.

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Peki bu fikri kim buldu?

The Black Tape Projesi'nin kurucusu Joel Alvarez adında genç bir isim. İnstagram hesabından hayatı ile ilgili şaşaalı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı.

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İlk defa Miami Swim Week'te ortaya çıkan bu tema için Alvarez ''Miami Swim Week temasında mayoyu taklit etmek için birkaç tane tasarım yarattım, bu tasarımlardan her biri bir saatimi alıyor.

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Şovdan birkaç dakika önce 13 tasarımın hepsini tamamladık. " diyerek yaptığı işte nasıl bir yol izlediklerini sosyal medya hesabından kısaca özetlemişti.

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Bakalım Joel Alvarez, ilerki günlerde karşımıza nasıl çılgınlıklarla çıkmaya devam edecek?

Joel Alvarez'in hayatından bazı kareler...

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