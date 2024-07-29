Banu Alkan, Safiye Soyman'a başsağlığı dilerken eğlendikleri bir videoyu paylaştı! Her detayı şoke etti, tepkiler sonrası sildi

Safiye Soyman uzun yıllardır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla savaşan oğlu Harun Akaröz'ü kaybetti. Safiye Soyman ve Faik Öztürk geçtiğimiz gün oğullarını toprağa verdi.

Cenazede zor anlar yaşayan Safiye Soyman'ı Gülben Ergen, Seren Serengil gibi isimler yalnız bırakmazken gözler Seda Sayan, Banu Alkan gibi yakın dostlarını aradı.

Seda Sayan Amerika'dan dönemezken Banu Alkan ise skandal üstüne skandallara imza attı.

Banu Alkan, önce evladını kaybeden arkadaşı Safiye Soyman'a başsağlığı dilemeyip kendini paylaşmaya devam ettiği için tepki çekti, ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı yayınlamasına ama 'keşke yayınlamasaydı' deditti.

Dünya Güzellerim'de yer alan bir videoyu paylaşan Alkan'ın gönderisine bir de Kylie Jenner ve JLO'yu etiketledi.

TEPKİLER SONRASI YORUMU SİLDİ

Bununla da kalmadı; paylaşıma bir de müzik ekledi. Bu paylaşıma büyük tepki geldi ve Banu Alkan tepkiler üzerine paylaşımdaki başsağlığı yorumunu sildi.



Banu Alkan'a "Ayıp yahu kaç yaşında insanlarsınız?", "Allah akıl fikir versin", "Utanmadan şarkı da eklemiş ya", "Hayatımda böylesini hiç görmedik rezillik" tepkileri geldi.