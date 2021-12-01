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Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan için kavga mı etti? Açıklama geldi

01.12.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Al Sana Haber"de Seyhan Soylu, türkücü Nihat Doğan için bir dönem Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan’ın birbirine girdiğini iddia etmişti. Banu Alkan söz konusu iddialara açıklık getirdi.

Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan için kavga mı etti? Açıklama geldi

Al Sana Haber isimli magazin programında Seyhan Soylu, türkücü Nihat Doğan için bir dönem Serpil Çakmaklı ile Banu Alkan’ın birbirine girdiğini iddia etmişti.

Bu iddialar üzerine Alkan ve Çakmaklı sessizliğini koruyordu ancak, Türk sinemasının ünlü ismi Banu Alkan, suskunluğunu sanatçı ve yazar Onur Akay’a konuştu. Akay, “Banu Alkan’dan Nihat Doğan açıklaması!” başlıklı bugünkü yazısında, Alkan’ın açıklamalarına yer verdi.

İşte Banu Alkan’ın Nihat Doğan açıklaması:

"SAYGILI BİR KARDEŞİM"

"Banu Alkan hiçbir erkeğin peşinden koşmaz. Kaldı ki ben Nihat Doğan’ı tanımam etmem. Sadece Murat Taşdemir, Yeşim Salkım ve Nihat Doğan’la bir sabah programı yapmıştık, saygılı bir kardeşim olduğunu görmüştüm. Lütfen gündem yaratmak isterken Banu Alkan üzerinden gitmesinler, Banu Alkan üzerinden yürümesinler, iftira atmasınlar, ispat etsinler. Eğer ispat edemezlerse mahkemelerde çok zorlanırlar."

Banu Alkan - Nihat Doğan - Serpil Çakmaklı

Seyhan Soylu ise açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"NİHAT REŞİT OLMADIĞI İÇİN..."

"Serpil Çakmalı ile Banu Alkan’ın Nihat Doğan için kavga ettiği yıllarda henüz Nihat Doğan o zamanlarda 17 yaşındaydı. O yıllarda çok çapkındı. Kadınlar onun 17 yaşında olduğunu bilirse yüzüne bakmazlar diye, sahte kimlikle dolaşırdı. 26 yaşındayım diye kadını kandırdı. O tarihte Nihat reşit yaşta olmadığı için oyuncu Serpil Çakmaklı 2 aylık hamileyken çocuk aldırdı. O tarihlerde de Serpil Çakmaklı büyük star ve bir içim su, Serpil Nihat’a sormuş, tabii ki Nihat kadını 26 yaşındayım diye kandırmış, sahte kimlik göstermiş kadında ne bilsin bunun fırlama kurnaz olduğunu, öğrenince çocuğu aldırıp hemen ayrıldı.”

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Nihat Doğan Banu Alkan Serpil Çakmaklı
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