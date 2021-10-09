Banu Parlak öldü mü? Sosyal medyada kafa karıştıran paylaşım!

Yapılan paylaşımın ardından Banu Parlak’ın Instagram hesabından bir paylaşım daha yapıldı. Bir çocuk annesi Banu Parlak, ‘’Öldürüldü’’ paylaşımına açıklık getirerek, olayın gerçek yüzünü anlattı.

BANU PARLAK ÖLDÜ MÜ?

Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" ifadeleri paylaşıldı.

Ölüm paylaşımının ardından bir video paylaşan Banu Parlak, "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

BANU PARLAK KİMDİR?

1987’de doğan ve aslen Kastamonulu olan Banu Parlak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla adını duyurdu. 2016’da çıkardığı ‘’Narin Yarim’’ adındaki şarkısıyla dönemin top listesine girmeyi başaran Banu Parlak, Okan Öztürk’le 2017’de evlendi.

Kısa süre içerisinde boşanan Banu Parlak'ın bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kendi işini kuran Banu Parlak'ın çeşitli yerlerde güzellik merkezi bulunuyor.



