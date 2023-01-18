Banu Zorlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Banu Zorlu'nun hayatı ve biyografisi!

Banu Zorlu, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendirdi. Ünlü şarkıcı, canlı yayının ardından merak konusu oldu. Peki, Banu Zorlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu Banu Zorlu hakkında merak edilenler...

BANU ZORLU KİMDİR?

Banu Zorlu, 2 Ocak 1985 tarihinde İzmir’de doğdu. Ünlü şarkıcının tam adı, Naime Banu Zorlu'dur. Ünlü sinema yönetmeni Eser Zorlu ve senarist Yasemen Zorlu’nun kızı olan Banu Zorlu'nun Ayda adında bir kız kardeşi vardır.

Banu Zorlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan ve Opera bölümünü kazandı. Burada piyano, solfej, ritim, mimik rol, opera ve sahne dersi aldı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümünü kazandı. Burada da İtalyanca, Almanca, İngilizce, tiyatro, ülkeler dansı, şan, ritmik, modern dans, korrepetisyon, ensemble , sahne, diksiyon, yabancı dillerde diksiyon, opera tarihi, ritim, piyano gibi dersler aldı.

Babası Eser Zorlu'nun yönettiği birkaç projede de rol alan Banu Zorlu, 2002 yılında başrollerini Ajda Pekkan’la paylaştığı “Şöhret Sandalı” filminde oynadı.

2. SAYFA'NIN KONUĞU BANU ZORLU EVLİ Mİ?

Banu Zorlıu, üniversite öğrencisi olduğu dönemde Kerem Ökten ile evlenmiştir. Çiftim evliliği 2003'te sona bitmiştir.

