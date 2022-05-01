Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

01.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki Megan Brouwer, en yakın kasabadan tam 300 kilometre uzaklıkta bulunan Karijini Ulusal Parkı’nda beş yaşındaki oğlu ve eşiyle yürüyüş yaparken zehirli bir yılanın saldırısına uğradı. Kurtarma ekiplerinin ve acil servisin onu Batı Avustralya'nın en dik vadilerinden birinin dibinden alıp güvenli bir yere ulaştırması saatler sürdü.

Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

Avustralya’dan Meghan Brouwer eşi ve oğlu ile Knox Gorge'a yaptıkları yürüyüşten dönerken Gwardar veya Batı kahverengi yılanı adıyla bilinen Avustralya'daki en zehirli yılanlar arasında bulunan canlının saldırısına uğradı.

Tuvaletini yaparken süs havuzuna düşen adama timsahlar saldırdı! Sonu feci bittiTuvaletini yaparken süs havuzuna düşen adama timsahlar saldırdı! Sonu feci bitti

ŞANSLIYDI

Olay anında şans eseri izinli bir doktor yakındaydı ve yaraya bir bandaj uyguladı. Elinde ilk yardım çantası ve uydu telefonu bulunan doktor, vadinin tepesine yaptığı bir saatlik tırmanışın ardından acil servislerle iletişim kurmayı başardı.
Ancak Karijini korucuları, yerel polis, Devlet Acil Servisi ve St John Ambulans gönüllülerinin talihsiz kadını ve ailesini en yakın hastanede güvenli bir yere getirmeleri yedi saat sürdü.

Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!

KURU ISIRIKTI

sarp

Düzinelerce gevşek kayalarla çevrili dar bir yola ulaşması sağlanıncaya kadar bir sedyeye bağlı halde üç su birikintisinden geçirildi. Uçurumun kenarında bulunan oldukça dar bir yolu sedyeyle gitmek zorunda kalan Brouwer, eşek arısı yuvaları ve gevşek kayalar sebebiyle daha da tehlikeli hale gelen bu yolculuğun ne kadar zorlu ve korkutucu olduğunu anlattı. Brouwer şans eseri, son derece zehirli yılandan sadece bir "kuru ısırık" almıştı. Şayet ikinci kez ısırılmış olsaydı, bu zehirli bir ısırık olacaktı.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR

sujss

Olaydan sorunsuz bir şekilde kurtulan genç kadın kurtarma ekibine minnettar ve yürüyüşlerde bir ilk yardım çantasına sahip olmanın nasıl "her şeyi değiştirebileceğini" herkese hatırlatıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten ihmal davası! ''Bunun gibisini hiç görmedim''Tüyler ürperten ihmal davası! ''Bunun gibisini hiç görmedim''
Dehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdıDehşet anları kamerada! Hemşireye makasla saldırdı
Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...

Tüyler ürperten ihmal davası! ''Bunun gibisini hiç görmedim''

Tüyler ürperten ihmal davası! ''Bunun gibisini hiç görmedim''

İlginizi Çekebilir

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.