Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

Avustralya’dan Meghan Brouwer eşi ve oğlu ile Knox Gorge'a yaptıkları yürüyüşten dönerken Gwardar veya Batı kahverengi yılanı adıyla bilinen Avustralya'daki en zehirli yılanlar arasında bulunan canlının saldırısına uğradı.

ŞANSLIYDI

Olay anında şans eseri izinli bir doktor yakındaydı ve yaraya bir bandaj uyguladı. Elinde ilk yardım çantası ve uydu telefonu bulunan doktor, vadinin tepesine yaptığı bir saatlik tırmanışın ardından acil servislerle iletişim kurmayı başardı.

Ancak Karijini korucuları, yerel polis, Devlet Acil Servisi ve St John Ambulans gönüllülerinin talihsiz kadını ve ailesini en yakın hastanede güvenli bir yere getirmeleri yedi saat sürdü.

KURU ISIRIKTI

Düzinelerce gevşek kayalarla çevrili dar bir yola ulaşması sağlanıncaya kadar bir sedyeye bağlı halde üç su birikintisinden geçirildi. Uçurumun kenarında bulunan oldukça dar bir yolu sedyeyle gitmek zorunda kalan Brouwer, eşek arısı yuvaları ve gevşek kayalar sebebiyle daha da tehlikeli hale gelen bu yolculuğun ne kadar zorlu ve korkutucu olduğunu anlattı. Brouwer şans eseri, son derece zehirli yılandan sadece bir "kuru ısırık" almıştı. Şayet ikinci kez ısırılmış olsaydı, bu zehirli bir ısırık olacaktı.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR

Olaydan sorunsuz bir şekilde kurtulan genç kadın kurtarma ekibine minnettar ve yürüyüşlerde bir ilk yardım çantasına sahip olmanın nasıl "her şeyi değiştirebileceğini" herkese hatırlatıyor.



