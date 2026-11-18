Hollandalı bir şirketinin geliştirdiği ve mantarların miselyum adı verilen lifsi yapısından üretilen Living Cocoon isimli tabut, Avustralya'da gerçekleştirilen bir cenaze töreninde kullanıldı.

Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan ve mahremiyet nedeniyle soyadı açıklanmayan Carolyn isimli kadın, Blue Mountains bölgesindeki Springwood Mezarlığı'nda ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenle toprağa verildi. 70'li yaşlarında hayatını kaybeden kadının cenazesinde, geleneksel ahşap tabut yerine mantar köklerinden üretilen biyolojik olarak parçalanabilir tabut tercih edildi.

HOLLANDA'DA GELİŞTİRİLDİ, AVUSTRALYA'DA KULLANILDI

Living Cocoon isimli tabut, mantarların toprak altında gelişen miselyum adı verilen lifsi yapısı ile kenevir liflerinden hazırlanıyor. Üretim, Hollanda'nın Delft kentindeki sıcaklık ve nem koşulları kontrol edilen özel bir odada gerçekleştiriliyor. Miselyum ve kenevir lifleri bir kalıp içerisinde büyütülerek tabut şekline getiriliyor. Bu yöntem, doğal malzemelerin kontrollü koşullarda gelişmesine dayanıyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre mantar bazlı tabut, uygun koşullarda yaklaşık 45 gün içerisinde biyolojik olarak parçalanabiliyor. Geleneksel ahşap tabutların çözünmesinin ise bazı durumlarda 50 yıla kadar uzayabildiği belirtiliyor.

200 KİLOGRAMA KADAR TAŞIYABİLİYOR

Mantar köklerinden üretilmesine rağmen tabutun geleneksel cenaze işlemlerinde kullanılabilecek dayanıklılığa sahip olduğu belirtiliyor. Şirketin açıklamasına göre Living Cocoon, 200 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Tabut hem defin hem de kremasyon işlemlerinde kullanılabiliyor. Cenaze öncesinde soğuk ortamda muhafaza edilmesinde de bir sakınca bulunmadığı ifade ediliyor.

HEDEF, TABUTLARI HER ÜLKEDE YEREL OLARAK ÜRETMEK

Şirketin mantar tabutları şu anda Hollanda'da üretiliyor ve diğer ülkelere konteynerlerle gönderiliyor.

Hendrikx, uluslararası taşımacılığın karbon salımına neden olduğunu kabul ederek bu etkiyi azaltmak için rüzgar enerjisi gibi alanlara yatırım yapmaya çalıştıklarını belirtiyor. Uzun vadeli hedeflerinin ise ürünlerin satıldığı ülkelerde yerel üretim tesisleri kurmak olduğunu söylüyor.

Bu tesislerde yerel atık malzemelerin değerlendirilmesi ve nakliye kaynaklı çevresel etkinin azaltılması planlanıyor. Hendrikx, gerekli ekonomik koşullar oluştuğunda yerel üretime mümkün olan en kısa sürede geçmek istediklerini ifade ediyor.