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  4. Barack Obama'dan 2019'un en iyi film ve dizileri listesi

Barack Obama'dan 2019'un en iyi film ve dizileri listesi

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Eski ABD lideri Barack Obama, Twitter hesabından 2019'un en iyi film ve dizileri listesini paylaştı. 44. ABD Başkanı'nın seçtiği filmler arasında 'Marriage Story' ve 'The Irishman' de yer alıyor. Eski başkan, 2015 yılından beri yılın en beğendikleri listesini yayınlıyor.

Barack Obama'dan 2019'un en iyi film ve dizileri listesi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, bu yıl en beğendiği film ve dizileri sosyal medya takipçileriyle paylaştı. 44. ABD liderinin listesinde ağırlıklı olarak The Irishman, Diane ve Just Mercy gibi drama filmleri bulunuyor. Obama'nın listesinde yer alan belgeseller ise aya inişi anlatan Apollo 11 ve ünlü sanatçı Aretha Franklin'i anlatan Amazing Grace oldu. Eski ABD lideri, listesine kendi prodüksiyon şirketinin yapımcılığını üstlendiği "American Factory"i de ekledi.

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Eski başkan ayrıca filmler kadar sevdiği üç diziyi de önerdi. Fleabag’in ikinci sezonuna listesinde yer veren Obama ayrıca, Unbelievable ve Watchmen dizilerini de 2019’un en iyi dizileri olarak göstermiş.

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