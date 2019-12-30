Barack Obama'dan 2019'un en iyi film ve dizileri listesi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, bu yıl en beğendiği film ve dizileri sosyal medya takipçileriyle paylaştı. 44. ABD liderinin listesinde ağırlıklı olarak The Irishman, Diane ve Just Mercy gibi drama filmleri bulunuyor. Obama'nın listesinde yer alan belgeseller ise aya inişi anlatan Apollo 11 ve ünlü sanatçı Aretha Franklin'i anlatan Amazing Grace oldu. Eski ABD lideri, listesine kendi prodüksiyon şirketinin yapımcılığını üstlendiği "American Factory"i de ekledi.

Eski başkan ayrıca filmler kadar sevdiği üç diziyi de önerdi. Fleabag’in ikinci sezonuna listesinde yer veren Obama ayrıca, Unbelievable ve Watchmen dizilerini de 2019’un en iyi dizileri olarak göstermiş.



