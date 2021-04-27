Baraj yeni bölüm fragmanı! FOX TV Baraj 37. yeni bölüm fragmanı

Baraj dizisinin 36. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BARAJ DİZİSİ 37. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BARAJ DİZİSİ 37. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? BARAJ 37. BÖLÜM ÖZET

Nazım'ın hayatta kalmak için küçük bir şansı vardır ve Bahar'la Tarık bu şansı bir fırsata çevirerek Nehir'i Nazım'ı kurtarmak için Tarık'la evlenmeye ikna ederler. Nazım iyileştiğinde Nehir'in neden aniden Tarık'la evlendiğinin peşine düşecektir. Tarık'ın Nehir'le evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden dolayı büyük bir sırrı ortaya çıkaracaktır.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? BARAJ DİZİSİ 35. BÖLÜM ÖZET

Nehir, Nazım’la olan yanlış anlaşılmayı düzeltemeden kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Nazım, Tarık, Bahar ve Zerrin, Nehir’i bulmak için birlik olmak zorundadırlar. Nazım ve Tarık, düşmanlıklarını bir kenara bırakıp Nehir’i kurtarabilecekler midir?

Zahra ve İbrahim ise Halit’ten kurtulabilmenin tek yolunun ona bir oyun oynamak olduğuna karar verirler.

