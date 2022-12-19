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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor? İşte Barbaros Hayreddin dizisi oyuncuları ve konusu

19.12.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi için geri sayım başladı. Bu hafta ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan dizinin kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Ferman dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor? İşte Barbaros Hayreddin dizisi oyuncuları ve konusu

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi için araştırmalar başladı. Yeni dizi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı her hafta cuma akşamları yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 23 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğinde olacak olan dizinin kadrosunda Tolgahan Sayışman da yer alıyor.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI DİZİSİ OYUNCULARI

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları arasında Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi isimler yer alıyor.

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BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI DİZİSİ KONUSU

Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan'ın oturduğu TRT'nin ES Film imzalı dönem dizisi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğinde olacak.

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Dizide, Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşları ekrana getirilecek ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.

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