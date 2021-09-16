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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 1. bölüme damga vuran savaş sahnesi! Oruç Reis düşmanını yok etti

16.09.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in uzun zamandır tanıtımlarını yayınladığı iddialı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Midilli'den çıkan dört kardeş İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin ilk bölümündeki deniz savaşı sahnesi nefesleri kesti. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı sosyal medyada da gündem oldu.

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 1. bölümüyle 16 Eylül Perşembe akşamı TRT 1'de ekranlara geldi. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da yapılan dizinin ilk bölümüne nefes kesen savaş sahnesi damga vurdu.
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Engin Altan Düzyatan, Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandırıyor.
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Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı ise Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler İshak, Caner Topçu ise İlyas rollerini canlandırıyor. Dizinin kadrosunda Bahadır Yenişehirlioğlu, Melis Babadağ, Nezir Çınarlı, Gökhan Gencebay, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Yiğit Özşener de yer alıyor.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte dizi hakkındaki paylaşımlardan bazıları:

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BARBAROS AKDENİZ’İN KILICI KONUSU NEDİR?

Dizi 15. yüzyılın sonlarını yeniden canlandırıyor ve Oruç, İshak, İlyas ile Hızır adlı Akdeniz'deki 4 kardeşin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etkileyici hikayesini ekrana taşıyor.

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Dizinin yapımcılığını ES Film'in üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca'nın oturuyor.

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Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak. Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.

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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

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İshak, Hızır’ın baba ocağı Midilli’de olmasından çok memnundur ancak Hızır’ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal “sır” vardır.

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Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

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Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!
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Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye’ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita’nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita’nın İskenderiye sorumlusu Sylvio’nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.

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Baba Oruç’un karısı Despina’yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır. Hızır sır yolunda emaneti alarak başarılı olabilecek mi? Oruç kurulan kumpastan kardeşi İlyas ile birlikte kurtulabilecek mi?

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Engin Altan Düzyatan Ulaş Tuna Astepe
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