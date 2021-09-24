Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oruç Reis'in Adalar Denizi planı!

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 2. bölümüyle 23 Eylül Perşembe akşamı TRT 1'de ekranlara geldi. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da yapılan dizinin 30 Eylül'de ekrana gelecek olan 3. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep’le birlikte Pietro’nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Durumu öğrenen Pietro ise hem emanete hem de Hızır’a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber etmiştir. Bu sırada Hızır ve Zeynep bir daha karşılaşmamak üzere ayrıldıklarını düşünseler de kader onları yeniden bir araya getirecektir.

Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde bulacaklardır.



Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıklar. Tek amacı Oruç’u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç’un ağasını kurtarmak için gelmesini bekler.

Oruç ve İlyas’a tuzağı kim kurdu?

İshak, Antuan’ın elinden kurtulabilecek mi?

Hızır, aldığı emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırabilecek mi?

BARBAROS AKDENİZ’İN KILICI KONUSU NEDİR?

Dizi 15. yüzyılın sonlarını yeniden canlandırıyor ve Oruç, İshak, İlyas ile Hızır adlı Akdeniz'deki 4 kardeşin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etkileyici hikayesini ekrana taşıyor.



Dizinin yapımcılığını ES Film'in üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca'nın oturuyor.

Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatılıyor.



Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.



