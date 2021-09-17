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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin galası yapıldı! Türk dizi tarihinin ilk denizcilik dizisi

17.09.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin gala gösterimi yapıldı. 4 kardeşin denizlerdeki hikayesi anlatılan dizide rol alan oyuncuların yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Türk dizi tarihinin denizcilikle ilgili ilk dizisi olduğunu vurguladı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin galası yapıldı! Türk dizi tarihinin ilk denizcilik dizisi

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin gala gösterimi Deniz Müzesi Komutanlığı'nda yapıldı.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Dizi İstanbul Beykoz'da kurulan platoda çekiliyor. Dizi için maket gemiler de inşa edildi.

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Dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan yer alıyor. Gala gösterimi öncesi basın mensuplarını karşısına geçen yönetmen ve oyuncular film hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin tarihi açıdan öneminden bahsetti.

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"TÜRK DİZİ TARİHİNİN İLK DENİZ DİZİSİ"

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Sobacı, "Dizi aslında ekrana girmeden yeni sezon için en çok üzerine konuşulan dizilerden biri oldu. TRT'nin özellikle tarihi dizilerde elde ettiği başarı elbette bu dizimizin konuşulmasında en önemli etkenlerden biriydi. Biz TRT olarak kamu yayıncılığının gerekliliklerini de gözeterek özel kanalların odaklanmadığı veya yapmakta zorlanacağı projelere veya alanlara kamu yararı doğrultusunda yönelmeye, odaklanmaya çalışıyoruz. Aslında bu dizimizi bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Özellikle Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşfi, son dönemde Ege Denizi'nde yaşanan sorunlar, denizlerin Mavi Vatan konseptinin bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dolayısıyla biz bu diziyi yaparak aslında Mavi Vatan komseptine ilişkin bir farkındalığının artmasını önemsiyoruz. Türk dizi tarihinin ilk deniz dizisi bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Oyuncularımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin bu büyük projeye sahip çıkacağına inanıyorum" dedi.

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"DERYAYA SEVDALI BİR KARAKTERİ OYNUYORUM"

Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ise "Çok keyifli açıkçası. Biraz daha espri anlayışı olan, bu sefer biraz daha yumuşak ve deryaya sevdalı bir karakteri oynuyorum. Çok değerli oyuncularla çalışıyorum. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. İyi olacağını umuyorum. Umarım seyirciler beğenir" diye konuştu.

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"O DÖNEMDE HİSSEDİYORSUNUZ"

Dizinin oyuncularında Pelin Akil da, "İlk defa böyle bir rol oynuyorum. Dönem dizileri her zaman beni heycanlandırmıştır. Daha önce de TRT'de Kurt Kanunu dizisinde rol almıştım. Çok heyecanlıyım, izlemek için can atıyorum. Sevgili yönetmenimiz bizi çok güzel yönlendiriyor. Gerçekten o dönemde ve o mekanda ait hissediyorsunuz ve bir oyuncu olarak sizi heyecanlandırıyor. Tek söylemek istediğim bir an önce izlemek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan
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