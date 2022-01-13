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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok, final mi oldu? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü ne zaman?

13.01.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam puan aldı. Dizinin, 13 Ocak Perşembe günü yeni bölümüyle yayın akışında yer almaması, ''Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok?'' ve ''Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman?'' sorularını gündeme getirdi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok, final mi oldu? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Berat Özdoğan, senaristliğini Serdar Özönalan'ın üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, ''Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEDEN YOK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 3 haftadır yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmıyor. Artan Covid-19 vakalarının da, çekimlerde aksamaya yol açtığı konuşuluyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bu akşam tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü ise 20 Ocak Perşembe akşamı, izleyiciyle buluşacak.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü ne zaman?

13 OCAK PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)
23:25 Teşkilat (Altyazılı)
02:15 Gizemli Tarih 'Derinkuyu'
02:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)

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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan Ulaş Tuna Astepe
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