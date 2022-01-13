Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok, final mi oldu? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Berat Özdoğan, senaristliğini Serdar Özönalan'ın üstlendiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, ''Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEDEN YOK?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, 3 haftadır yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmıyor. Artan Covid-19 vakalarının da, çekimlerde aksamaya yol açtığı konuşuluyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, bu akşam tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü ise 20 Ocak Perşembe akşamı, izleyiciyle buluşacak.

13 OCAK PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)

23:25 Teşkilat (Altyazılı)

02:15 Gizemli Tarih 'Derinkuyu'

02:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)

